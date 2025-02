“Lolo” Peña asegura estar “shockeado” tras homicidio de exparticipante de “Música Libre”: “Lo que ella llamaba paraíso fue todo lo contrario”

Este jueves se confirmó el lamentable fallecimiento de María Angélica Ascuí, exparticipante del programa “Música Libre”, luego de haber sido asesinada por un ciudadano colombiano, de 46 años, llamado Andrés Mauricio Hernández Toro, quien se entregó a Carabineros y confesó el crimen, por lo que será formalizado por Fiscalía este domingo.

El cuerpo de la mujer fue encontrado bajo el puente San Pedro en la comuna de Castro, región de Los Lagos, el que estaba envuelto en una frazada y amarrado con alambres.

Esto fue comentado por su compañero en el icónico programa de Canal 13 de la década de los 70, Óscar “Lolo” Peña. “Chateábamos a veces y me invitó en innumerables ocasiones a Chiloé. Me decía que cuando fuera a Chile pasara a verla al sur. Me contó que estaba viviendo allá, me decía que era un lugar paradisíaco, muy tranquilo, con mucha naturaleza, porque ella era de mucha naturaleza”, declaró en conversación con LUN.

Al referirse a Ascuí, la describió como una persona “muy amorosa, muy afable, llena de vida”.

“Tenía su casa linda, su terreno y a veces me mandaba fotos en la naturaleza, del mar. Estaba muy tranquila viviendo allá. Caminaba por la playa, disfrutaba con la naturaleza, una vida que todos aspiramos a vivir”, añadió sobre el lugar donde residía desde hace 10 años aproximadamente.

Para cerrar, Peña reflexionó asegurando que en “lo que ella llamaba el paraíso finalmente fue todo lo contrario a lo que esperaba para su vida. Me dejó muy shockeado la información”.

