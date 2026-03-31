Lollapalooza Chile ya abrió su venta de entradas para su edición 2027

El festival abrirá la venta de tickets casi un año antes, bajo la modalidad “en verde”, dejando a los fanáticos con incertidumbre sobre el line up.
Este martes se desató la locura. Lollapalooza Chile abrió su venta de entradas para su edición 2027, programada para los días 12, 13, y 14 de marzo en el Parque O’Higgins. Lo polémico: los tickets se venderán casi un año antes del festival, sin un solo nombre confirmado en el line up.
La decisión marca un cambio respecto a años anteriores y coincide con la celebración de los 15 años del evento en Chile. La organización apuesta todo a la “fidelidad” de los fanáticos, vendiendo entradas bajo la modalidad “en verde”, es decir, totalmente a ciegas, ya que nadie sabe qué artistas llegarán, debido a que aún no revelan el listado de artistas que serán parte.
La primera fase comenzará a las 12:00 horas a través de Ticketmaster con los codiciados Early Bird, que parten en $168.000 para los abonos generales de tres días. Luego, la preventa con 20% de descuento para clientes del banco y mall auspiciador arrancará desde los $228.200.
Los precios y beneficios por tipo de pulsera quedaron así:
Pase General (3 días):
Incluye acceso a los tres días del festival, todos los escenarios y áreas generales del parque.
Lolla Lounge (3 días):
Incluye acceso a sectores preferenciales, zonas de descanso, mejor ubicación frente a escenarios y servicios exclusivos dentro del recinto.
Platinum (3 días):
Incluye áreas exclusivas, cercanía a los escenarios principales, servicios premium y experiencias diferenciadas.
Lolla Upgrade by Pepsi:
PURANOTICIA