Lollapalooza Chile 2026 da a conocer su line up oficial: Deftones, Tom Morello, Turnstile, Los Bunkers y más

Durante la jornada de este jueves 28 de agosto se dio a conocer el cartel completo de artistas que formarán parte de Lollapalooza Chile 2026.

El icónico festival musical volverá a su histórico recinto en el Parque O’Higgins y se desarrollará durante tres jornadas: el viernes 13, sábado 14 y domingo 15 de marzo.

En cuanto a la venta de entradas, el proceso se está llevando a cabo a través de la plataforma Ticketmaster. Actualmente, gran parte de la primera etapa de ventas ya se encuentra agotada, y próximamente se habilitarán nuevos tickets tanto para pases diarios como para el abono de tres días.

Entre los nombres más destacados figuran Sabrina Carpenter, Tyler, The Creator, Chappell Roan, Deftones y Skrillex.

El line up también incluye a figuras como Lorde, Doechii, Turnstile, Lewis Capaldi y la banda nacional Los Bunkers, 31 Minutos, entre otros.

A continuación, revisa el cartel completo del festival:

PURANOTICIA