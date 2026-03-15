Lollapalooza 2027 ya tiene fechas y mantendrá su escenario en Parque O’Higgins

En medio de la jornada final de Lollapalooza Chile 2026, la organización confirmó cuándo se realizará la próxima edición del festival.

El anuncio lo realizó el director de Lotus, Sebastián de la Barra, durante un punto de prensa desarrollado este domingo, donde informó que Lollapalooza Chile 2027 se llevará a cabo los días 12, 13 y 14 de marzo.

La próxima versión del evento musical también mantendrá su sede en el Parque O’Higgins, lugar que nuevamente albergó el festival este año tras su regreso al histórico recinto capitalino.

Durante la instancia, el ejecutivo adelantó además que la venta anticipada de entradas se activará con mayor anticipación que en versiones anteriores.

Según explicó, las entradas Early Birds estarán disponibles “antes que nunca”, lo que permitiría a los fanáticos asegurar su presencia con varios meses de anticipación.

De la Barra también se refirió a posibles artistas para futuras ediciones del evento y se mostró abierto a la posibilidad de contar con la cantante chilena Mon Laferte como uno de los nombres principales del cartel.

PURANOTICIA