"Lo haría increíble": María Luisa Godoy entregó a su candidato para animar el Festival de Viña 2025

María Luisa Godoy entregó el nombre de su candidato para acompañar a Karen Doggenweiler en la animación del Festival de Viña del Mar del próximo año.

La animadora de Mega fue confirmada este lunes para encabezar el certamen estival, sin embargo, todavía no se conoce a su pareja en la conducción.

La periodista entregó su opinión en el programa «Entre amigas y copas» de Carla Jara, donde señaló que "de hombres tengo duda. Suenan muchos nombres, de afuera suena el Rafa Araneda, que haría una dupla espectacular con la Karen".

"No creo que sea un actor extranjero. Creo que va a ser el Rafa o se van a levantar a alguien de otro canal", agregó.

Dentro de las opciones dentro de Mega, María Luisa comentó que "entiendo que Neme (José Antonio) dijo que no, está 'Sepu' (Rodrigo Sepúlveda), que sería una gran opción, también Gonzalo Ramírez".

Y entre las figuras que no se han mencionado, 'Mari' sorprendió diciendo que: "Sabes quién creo que lo podría hacer súper bien, van a encontrar loco lo que voy a decir. Lo haría increíble Juan Manuel Astorga. Me sorprende porque no ha sonado y creo que lo haría increíble".

(Imagen: @marigodoyibanez)

