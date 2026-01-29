“Lo encuentro un poquito rasca”: Willy Sabor dispara contra influencers

En plena discusión por la polémica entre Naya Fácil y Cony Capelli, Willy Sabor lanzó una dura crítica contra los influencers que exhiben públicamente sus acciones solidarias. El comentario lo realizó en el programa Hay Que Decirlo de Canal 13, donde dejó clara su postura respecto a cómo debería ejercerse la ayuda social.

“Ayudar tiene que ser en forma anónima. Lo encuentro un poquito rasca el tema de ayudar y sacar provecho, sobre todo ahora los influencers que muestran y muestran lujos, muestran ayuda. A mí eso no me gusta”, afirmó el humorista, marcando el tono más polémico del debate.

Sus declaraciones surgieron mientras se analizaba el actuar de Naya Fácil, quien se movilizó para apoyar a damnificados por los incendios forestales en Lirquén y Penco, en la Región del BíoBío. La influencer trasladó un camión con agua, bebidas y alimento para mascotas, gestionó la instalación de baños químicos y compró una vivienda prefabricada, a la que luego se sumaron cuatro más donadas por la empresa proveedora. Toda la iniciativa tuvo amplia cobertura en televisión, redes sociales y portales digitales.

Paralelamente, Naya Fácil apuntó contra Cony Capelli por solicitar un fotógrafo para asistir a la Gala de Viña durante la primera jornada de los incendios, y extendió sus críticas a figuras de la televisión y asistentes al evento. “Si alguno puede no ir a la Gala, el dinero que van a gastar en el vestido mejor destínenlo a ayudar”, ha reiterado públicamente.

El tema dividió opiniones en el panel. Mientras Willy Sabor insistió en que la solidaridad no debería convertirse en vitrina personal, aunque reconoció que eventos como la Gala podrían usarse para campañas solidarias, otros panelistas llamaron a bajar el tono del enfrentamiento. Manuel González advirtió que atacar entre figuras públicas desvía el foco de la ayuda, y Nacho Gutiérrez y Matías Vega coincidieron en la importancia del criterio y de colaborar de manera concreta y en terreno.

PURANOTICIA