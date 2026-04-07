“Lloré desconsoladamente”: Gala Caldirola rompe el silencio tras su bajo puntaje en Fiebre de Baile

No todo es brillo en la pista de Fiebre de Baile. Tras su segunda presentación —esta vez en aquadance—, Gala Caldirola decidió mostrar la otra cara del show.

A través de sus redes sociales, la exchica reality sorprendió al sincerarse sobre lo que vivió, dejando claro que, aunque el marcador no estuvo de su lado, la experiencia fue completamente distinta a su debut junto a su partner, la bailarina Francisca Pemara.

"Estoy muy contenta. Yo sé que es muy raro que diga esto porque perdí, salí con una de las puntuaciones más bajas, pero es que ustedes no imaginan lo difícil que fue el primer día", expresó en un inicio.

Pero lo que vino después fue aún más impactante. Gala destapó el duro golpe emocional que le dejó su primera aparición en el estelar de Chilevisión.

"Cuando llegué a casa, lloré desconsoladamente, porque me sentí avergonzada, me sentía ridícula y tenía una sensación muy fea en la guata", confesó.

Lejos de quedarse pegada en ese episodio, la influencer aseguró que logró dar vuelta la página en su segunda performance, enfrentando sus propios fantasmas arriba del escenario.

"Hoy logré superar esa barrera del miedo a hacer el ridículo. Independiente del resultado, lo disfruté muchísimo, me lo pasé muy bien y para mí eso es genial", afirmó Gala.

"Estoy muy contenta y sé que de a poquito voy a ir mejorando, y para mí eso es suficiente", agregó.

En paralelo, el programa también se remeció fuera de la pista. Con la nueva administración, Fiebre de Baile sumará un día más en pantalla, extendiendo su emisión de domingo a miércoles.

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