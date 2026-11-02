"Llevábamos 20 años juntos, hubo errores": Cristián de la Fuente y Angélica Castro concretan su divorcio en términos cordiales

Tras cuatro años de separación y luego de su mediático quiebre en 2022, Cristián de la Fuente y Angélica Castro firmaron oficialmente su divorcio de común acuerdo, poniendo fin legalmente a una relación que se extendió por más de dos décadas.

El actor entregó detalles de este proceso en conversación con Las Últimas Noticias (LUN), donde explicó que, si bien el trámite inicialmente se vio complicado por la intervención de los abogados, decidió contactar directamente a su exesposa para resolver las diferencias y evitar que la situación siguiera afectando a su hija Laura.

"Los procesos de divorcio son largos, no son algo fácil y creo que hay que tenerles paciencia (...) Llega un momento en que las personas pueden ponerse de acuerdo, tomar el teléfono y decir: terminemos esto de una vez. Eso fue lo que pasó aquí. Terminamos en términos sanos y cordiales", expresó De la Fuente.

El intérprete explicó que el desgaste del proceso judicial estaba repercutiendo en el entorno familiar, especialmente en su hija. "Lamentablemente, cuando se metieron los abogados la cosa se complicó (...) Se le estaba haciendo daño a Laura, porque la estaban metiendo en un baile que no tenía nada que ver. Agarré el teléfono y llamé a Angélica... hablamos y pensamos que dos personas que estuvieron juntas tantos años, que fueron capaces de ponerse de acuerdo en tantas cosas, cómo no iban a poder hacerlo en la última".

Al referirse a los motivos que llevaron al quiebre matrimonial y a la infidelidad que protagonizó en su momento, De la Fuente realizó un mea culpa y reconoció que la falta de comunicación fue uno de los problemas que marcaron la relación.

"Si yo hice lo que hice no fue porque nuestra relación estuviera perfecta. Cometí errores y debería haber hablado las cosas. Creo que tendríamos que haber conversado entre nosotros y haber tenido un desenlace distinto. Llevábamos 20 años, hubo errores y cosas que no hablamos cuando quizás deberíamos haberlo hecho", reconoció.

En esa misma línea, el actor admitió que durante gran parte de su matrimonio optó por guardar silencio frente a los conflictos, en lugar de abordarlos directamente. "Muchas veces uno, por miedo a generar un conflicto, prefiere callar y empieza a guardar cosas debajo de la alfombra. Parece que todo está perfecto, pero no lo está. Durante muchos años no discutía, no decía nada. Hoy soy capaz de conversar con mi pareja, escucharla, que ella me escuche y llegar a acuerdos".

Por otra parte, De la Fuente reveló que actualmente asiste a terapia semanalmente, estudia Cábala y participa en sesiones de astrología como parte de su proceso de crecimiento personal. Además, aseguró estar tranquilo con el término legal de su matrimonio y manifestó su disposición a mantener una relación de amistad con la comunicadora.

"Tranquilo, porque terminó algo que llevaba mucho tiempo y que era complicado. Hoy cada uno puede rehacer su vida (...) Yo creo que uno no puede odiar a alguien que amó. Puedes tenerle rabia y después se pasa, y queda un cariño gigante. Ojalá Angélica sea feliz, que tenga una pareja que la quiera, la cuide y respete a Laura. Aquí no ha muerto nadie, nos separamos y la vida sigue", concluyó el actor, quien además aseguró que no descarta volver a casarse en el futuro.

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