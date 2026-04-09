“Llegué hasta donde pude”: Gala Caldirola dice adiós a Fiebre de Baile entre críticas y polémicas

La aventura de Gala Caldirola en la pista de Fiebre de Baile llegó a su fin. Con apenas 28 puntos, la modelo española se convirtió en la última eliminada del estelar de Chilevisión, dejando claro que el baile no es lo suyo.

Sin embargo, lejos de lamentarse, la exchica reality aseguró sentirse satisfecha por haber enfrentado un terreno que siempre le fue completamente ajeno.

Tras la eliminación, Gala no perdió oportunidad para generar expectativa en su futuro amoroso. En el react del programa con Claudio Michaux, lanzó una declaración que dejó a más de uno con la boca abierta respecto a su relación con el exfutbolista Luis Jiménez.

Al ser consultada sobre su salida, no dudó en bromear sobre un posible encuentro con el “Mago”, quien actualmente está en Qatar por trabajo.

"Me gané un pasaje para Qatar. Ay, amor, no sé. Tengo mucho trabajo. Ojalá. Bueno, no estaría mal. Igual me vendrían bien unos apapachos", confesó entre risas, dejando abierta la puerta a un viaje romántico que podría acaparar titulares en los próximos días.

Caldirola fue brutalmente honesta al hacer su balance, reconociendo que el baile nunca fue su fuerte y que las críticas en redes sociales no se hicieron esperar. Incluso algunos usuarios le recomendaron dedicarse únicamente al modelaje.

"Fue una montaña rusa de emociones. Sé que este no es mi fuerte, no nací para ser bailarina. 'Mejor dedícate para la pasarela de Victoria's Secret', me dijeron el otro día. ¿Pero tú sabes lo difícil que es hacer algo que no sabes delante de todo el mundo? Me atreví, lo intenté y me voy aprendiendo un poquito más", sentenció la ex chica reality.

Y como era de esperarse, Gala no dejó pasar la oportunidad de responder con ironía a los televidentes que pedían el regreso de viejos participantes: "El otro día leí un comentario que ponían: 'Que vuelva Nico'. ¿Tan mal lo hago? Bueno, puede ser", cerró.

PURANOTICIA