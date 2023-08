Lizzo rompe el silencio y niega acusaciones de acoso sexual y hostilidad laboral

La cantante estadounidense Lizzo, rompió el silencio sobre las duras acusaciones que ha recibido los últimos días, al haber sido denunciada por tres ex bailarinas por supuesto acoso sexual y mantener un entorno de trabajo hostil.

Arianna Davis, Crystal Williams y Noelle Rodríguez extendieron también su denuncia en contra de la capitana de baile de la ganadora de tres premios Grammy, Shirlene Quigley, a quienes acusan de “acoso sexual, religioso y racial, discriminación por discapacidad, agresión, detención ilegal e interferencia con posibles ventajas económicas”.

“La sorprendente forma en que Lizzo y su equipo de gestión trataron a sus artistas parece ir en contra de todo lo que ella defiende públicamente, mientras que en privado avergüenza a sus bailarinas y las degrada de formas que no solo son ilegales, sino absolutamente desmoralizadoras”, añadió el abogado de las víctimas, Ron Zambrano.

Ahora, fue la propia intérprete de “Truth Hurts” quien alzó la voz por el litigio que enfrente, el que calificó como “acusaciones increíbles”.

“Estos últimos días han sido increíblemente difíciles y abrumadoramente decepcionantes. Mi ética de trabajo, mis principios y mi respeto han sido cuestionados. Mi carácter ha sido criticado. Por lo general, prefiero no responder a acusaciones falsas, pero estas son tan increíbles como suenan y demasiado escandalosas para no abordarlas”, comenzó señalando Lizzo en un comunicado emitido por sis redes sociales.

“Estas historias sensacionalistas provienen de exempleados que ya han admitido públicamente que se les informó que su comportamiento durante la gira era inapropiado y poco profesional”, agregó la cantante en su escrito.

“No estoy aquí para ser vista como una víctima, pero también sé que no soy la villana que las personas y los medios han retratado en estos últimos días. Soy muy abierta sobre mi sexualidad y expresarme, pero no puedo aceptar ni permitir que utilicen esa apertura para retratarme como alguien que no soy”, añadió Lizzo, asegurando que “no hay nada que tome más en serio que el respeto que merecemos las mujeres en el mundo. Sé cómo se siente ser avergonzada por el cuerpo a diario y nunca criticaría o despediría a un empleado por su peso”.

“Estoy herida, pero no permitiré que el buen trabajo que he realizado en el mundo se vea opacado por esto”, concluyó.

PURANOTICIA