Lizzo es acusada de acoso sexual y hostilidad por tres de sus bailarinas

La cantante, sin embargo, aún no ha respondido públicamente a las acusaciones vertidas en el caso, que aún deben ser probadas en los tribunales. La demanda, presentada el martes en Los Ángeles, incluye acusaciones de que las bailarinas fueron "obligadas a soportar un comportamiento sexualmente denigrante" y fueron "presionadas para participar en inquietantes espectáculos sexuales" entre 2021 y 2023.

Entre las acusaciones contra Lizzo, cuyo verdadero nombre es Melissa Viviane Jefferson, se encuentran que "presionó a la Sra. Davis para que tocara los senos" de una artista en un club nocturno en Ámsterdam , y esta, después de resistirse, finalmente accedió "por temor a que pudiera perjudicar a su futuro en el equipo" si no lo hacía.

La denuncia incluye acusaciones de discriminación racial contra el equipo directivo de la productora Big Grrrl Big Touring, Inc. Alega que los miembros negros del grupo de baile fueron "tratados de manera diferente" a otros miembros del equipo.

Fueron acusadas de ser "perezosas, poco profesionales y de tener malas actitudes". Según la denuncia, estos calificativos se usaban a menudo para "menospreciar y desalentar" a las mujeres negras , y que otras bailarinas no fueron tratadas así.

Los demandantes añaden que Lizzo y el equipo de la productora no les pagaron de manera justa durante partes de la gira europea de la cantante. Afirman que se les ofreció solo el 25% de su paga compensatoria semanal durante el tiempo que no actuaron en la gira, mientras que otros artistas recibieron el 50%, y también aseguran que se les pidió que no trabajaran en otros proyectos mientras estaban de gira.