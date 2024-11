Lisandra Silva fue hospitalizada tras consumir popular medicamento inyectable para bajar de peso

La modelo cubana, Lisandra Silva, vivió una pésima experiencia tras utilizar Ozempic, la reconocida inyección para bajar de peso, pero que su uso real es para pacientes con diabetes tipo 2.

''Me lo puse una vez para probar, ya que hablaban tanto de eso, y terminé en el hospital'', expresó Lisandra en una publicación de Instagram a través de su cuenta.

Y agregó que ''Me bajó tanto la azúcar que tuve que hacer una llamada al papá de los niños cuando sentí que me desmayaba y mis hijos estaba dormidos junto a mi. Gracias a Dios no pasó nada pero sentí que me moría y llegué a la clínica en silla de ruedas''.

Cabe mencionar que la exchica reality reveló también que decidió probar el medicamento tras la recomendación de un médico.

Finalmente, Silva hizo un llamado a todos sus seguidores donde recomendó si es que quieren hacer un cambio físico que lo hagan a través de hábitos saludables y no opten por estas inyecciones.

PURANOTICIA