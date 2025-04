Lionel Richie regresa a Chile: conoce todos los detalles de su concierto

El cantante y compositor estadounidense, Lionel Richie, anunció su regreso a Chile, ofreciendo un masivo concierto para septiembre de este año.

Recordemos que Richie estuvo por última vez en el país en el año 2016, pero ahora, retornará con un espectáculo basado en sus mayores éxitos que se titula "Say hello to the hits".

SOBRE LIONEL RICHIE

Lionel Richie, es un ícono ganador de premios Grammy, Óscar y Globos de Oro, y ha vendido más de 125 millones de discos al rededor del mundo.

Además, se caracteriza por su voz y sus clásicos atemporales, siendo una de las figuras más célebres de la historia de la música, compositor de canciones como Hello, All Night Long, Say You Say Me, We Are The World, Eas, Stuck on You, Truly, entre otras.

Cabe destacar que su carrera musical tiene más de cuatro décadas.

DÓNDE Y CUÁNDO SE PRESENTARÁ EN CHILE

El concierto de Lionel Richie tiene fecha para el 7 de septiembre en el Claro Arena.

En relación con la preventa de entradas, estas iniciarán a las 11:00 horas de este lunes 14 de abril a través del sistema de Puntoticket, y la venta general partirá el 16 de abril en la misma plataforma.

PURANOTICIA