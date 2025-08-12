Cómo «KPop Demon Hunters» se convirtió en la película animada más vista en la historia de Netflix y un éxito musical mundial

«KPop Demon Hunters» sigue la historia de Huntr/x, un grupo femenino de K-pop (Rumi, Mira y Zoey) que también son guardianas secretas del mundo.

Más allá del glamour del escenario, estas superestrellas globales protegen a sus fans de amenazas sobrenaturales , enfrentándose a sus villanos homólogos, los Saja Boys.

Esta película animada combina acción con una historia sobre la amistad, la confianza y la fidelidad a la propia identidad .

Con sus deslumbrantes efectos visuales, ingeniosas secuencias de acción, humor y un toque de fantasía, junto con un mensaje universal sobre el autodescubrimiento , es fácil ver su atractivo.

Pero la música de la película ha sido la clave de su éxito.

Maggie Kang, la codirectora coreano-canadiense de la película, aparentemente se inspiró en los ídolos del K-pop que admiraba de niña .

El K-pop es el alma de la película.

La música del grupo se convierte en un arma sobrenatural que ahuyenta las fuerzas oscuras. Cada tema original amplifica los momentos emotivos.

"A diferencia de otras películas de animación, en las que las canciones suelen añadirse como relleno o gancho comercial, aquí la música se integró en la narrativa de una manera que la realza en lugar de distraerla ", declara a la BBC Lashai Ben Salmi, líder comunitario especializado en la cultura coreana en Europa.

"Le otorga a la película un sorprendente nivel de madurez".

Sabiendo la importancia de la banda sonora, los directores Maggie Kang y Chris Appelhans recurrieron a la experiencia de experimentados productores de K-pop.

El K-pop se ha convertido en una industria multimillonaria, impulsada por una fiel base de fans global y conocida por su música pegadiza y meticulosamente producida, sus coreografías vibrantes y sus videos musicales visualmente impactantes.

"Como queríamos que la música fuera realmente increíble, que realmente conectara con los fans del K-pop y que se integrara plenamente en el mundo del K-pop, consideramos importante asociarnos con un sello coreano", declaró Kang durante una entrevista de prensa para Netflix.

La película fue posible gracias a la ayuda de destacados productores musicales, como Teddy Park, conocido por su trabajo con Blackpink, y Lindgren, ganador de un Grammy y quien ha trabajado con BTS y TWICE.

Amanda Golka, una joven creadora de contenido residente en Los Ángeles, le cuenta a la BBC que no es una gran aficionada al K-pop, pero que se ha obsesionado con la película y las canciones.

"He estado poniendo la banda sonora a todo volumen en Spotify cada vez que voy en auto", dice. "Siempre me fascina el lenguaje universal de la música, a través de diferentes culturas".

Kim Youngdae, crítico musical y etnomusicólogo especializado en K-pop, afirma que la película resulta atractiva incluso para quienes tienen poco interés en el K-pop o simplemente sienten curiosidad.

"Durante los últimos 20 o 30 años, el K-pop ha tenido dificultades para integrarse de forma natural en lo que llamamos la cultura pop dominante, como en Estados Unidos o Reino Unido… debido a las barreras culturales", declara a la BBC. "Pero la animación es una forma muy eficaz de introducir culturas desconocidas en las plataformas convencionales".

LA TRADICIÓN SE UNE A LA TENDENCIA

Otra razón clave de la popularidad de la película es la creciente familiaridad mundial con la cultura coreana. El K-pop, el cine coreano y los dramas coreanos ya se han popularizado en mercados occidentales como el estadounidense, y esta película refleja ese cambio cultural con una autenticidad notable.

Entreteje cuidadosamente elementos cotidianos de la vida coreana, especialmente en torno a la comida y las costumbres gastronómicas, que son parte esencial de la cultura.

También captura escenas de lugares como las antiguas murallas que dominan Seúl, Hanuiwon (clínicas de medicina tradicional coreana), baños públicos y la icónica Torre Namsan. Estas elecciones reflejan un esfuerzo consciente por retratar la cultura coreana más allá de los clichés y las imágenes superficiales.

Ofrece a los espectadores coreanos una excepcional sensación de representación que se siente a la vez precisa y respetuosa.

Para lograr este nivel de autenticidad, el equipo de producción viajó a Corea del Sur y realizó una investigación exhaustiva sobre aspectos tanto tradicionales como modernos de la cultura coreana, desde la vestimenta tradicional hasta los monumentos de Seúl.

"Fuimos a pueblos tradicionales, observamos el aspecto de los ladrillos y el diseño de las calles de Myeongdong. Tomamos fotografías porque capturar la sensación es fundamental", dijo Kang. "Intentamos que la película tuviera el mayor aire coreano posible. Y una forma de lograrlo fue incorporar elementos coreanos en cada escena y en cada aspecto del diseño".

Un ejemplo de esta sensibilidad cultural se encuentra en la propia animación. Aunque los personajes hablan inglés en la versión final, los animadores diseñaron los movimientos de sus bocas para que coincidieran con la pronunciación coreana. Las reacciones de los personajes son auténticamente coreanas, y también dicen o cantan algunas palabras en coreano.