Lionel Richie fue hospitalizado tras dificultades para mantenerse de pie durante un show

Preocupación generó el estado de salud de Lionel Richie luego que el reconocido cantante estadounidense debiera ser hospitalizado tras presentar dificultades para mantenerse de pie durante un concierto en St. Louis, Missouri.

De acuerdo con información publicada por TMZ, el artista de 77 años ingresó voluntariamente el pasado sábado a un hospital de la ciudad, donde permaneció en la unidad de cuidados intensivos para someterse a distintos exámenes médicos.

Según fuentes cercanas al intérprete, citadas por el medio especializado en espectáculos, la hospitalización se realizó como medida preventiva y Richie esperaba recibir el alta durante este martes.

La situación se produjo después de su presentación en The Muny, donde el cantante necesitó sentarse durante la parte final del espectáculo.

Mientras interpretaba uno de sus grandes éxitos, "All Night Long", solicitó una silla a su equipo, momento que quedó registrado en videos difundidos a través de redes sociales.

Una de las hipótesis que manejan los médicos apunta a una posible "ligera deshidratación", aunque el estado de salud del artista no ha sido informado oficialmente por su equipo.

El episodio ocurre además pocas semanas después de un incidente similar registrado durante un concierto en Minnesota, a fines de junio. En aquella oportunidad, Richie interrumpió anticipadamente su presentación luego de señalar ante el público que se sentía mareado y nuevamente pidió una silla para descansar.

Tras aquella situación, el cantante decidió posponer sus siguientes presentaciones en Chicago y Columbus, Ohio, luego de que sus médicos le recomendaran descansar y recuperarse completamente antes de continuar con su gira "Sing a Song All Night Long".

El 4 de julio, Richie utilizó su cuenta de Instagram para agradecer las muestras de cariño recibidas y aseguró que se encontraba "bien".

El intérprete de "Hello" y "Endless Love", además de integrar el jurado del programa de talentos "American Idol", no ha realizado nuevas publicaciones en sus redes sociales desde el jueves, cuando dedicó un mensaje a Dolly Parton tras conocerse su fallecimiento.

Mientras tanto, sus seguidores han utilizado sus plataformas digitales para enviarle mensajes de apoyo y desearle una pronta recuperación.

PURANOTICIA