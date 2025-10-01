Lionel Richie expone el lado desconocido de Michael Jackson en su etapa de mayor fama: "Muy hediondo"

El cantante y compositor Lionel Richie entregó detalles inéditos sobre la vida privada de Michael Jackson en su reciente libro autobiográfico "Truly".

En el texto, Richie repasa su cercana relación con el "Rey del Pop", con quien compartió proyectos musicales, incluida la emblemática canción solidaria "We Are the World", grabada en 1985.

Según relata, el inicio de la carrera solista de Jackson marcó un giro radical en su estilo de vida. "Cuando Michael empezó su enorme carrera solista quedó a cargo de su propio barco y su vida diaria comenzó a ser extremadamente caótica y excéntrica", escribió Richie, revelando una faceta poco conocida del artista durante uno de los momentos más intensos de su fama.

Bajo esta misma línea, la voz de "All night long" recordó que el productor de Jackson, el reconocido Quincy Jones "lo molestaba y le decía 'Hediondito' (Smelly). Michael solo se reía ya que obviamente se refería al hecho de que no había cambiado ni lavado su ropa en varios días".

Luego, el compositor señaló que debido a la fama del cantante, Jackson no podía salir y comprarse ropa como cualquier otra persona, y que no tenía nada de tiempo para elegir las prendas que quería usar.

"Cada vez que Michael venía a mi casa, usaba algo parecido a un jeans y una polera. Y el jeans o se le estaba cayendo o era muy corto para ser un jeans, y obviamente muy hediondo", agregó Lionel Richie.

