Line-up oficial de Lollapalooza Chile 2025 será encabezado por Olivia Rodrigo, Justin Timberlake y Tool

Formarán parte del evento bandas y solistas como Los Tres, Lucybell, Cancamusa, Mon Laferte, Foster The People, Babasónicos, Girl in red, The Marías, Teddy Swims, Francisca Victoria, Nathy Peluso, y muchos más.