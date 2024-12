Lifetime celebra las fiestas de fin de año con toda la magia de las películas navideñas

La temporada navideña ya está en LIFETIME y espera la llegada de las fiestas de fin de año todas las producciones originales de la franquicia “Amor en Navidad” así como especiales para Noche Buena, Navidad y Año Nuevo con lo mejor de las Lifetime Christmas Movies.

El sábado 21 de diciembre “Amor en Navidad” inicia las celebraciones de fin de año con una maratón de sus 10 películas originales de una hora cada una, realizadas en México con talento latinoamericano que cuentan historias navideñas. Los films son protagonizados por un selecto elenco internacional con actores de México, Colombia, Venezuela, Argentina, Puerto Rico y Chile que incluye a Gaby Spanic, Juan Soler, Patricia Manterola, Rafael Novoa, Marlene Favela, Cristián De La Fuente, Danna García, Ricardo Álamo, Marjorie De Sousa, Gonzalo García Vivanco, África Zavala, Rodrigo Guirao, Cecilia Galliano, León Peraza, Fabiola Campomanes, Julián Gil y Carlos Ponce, quien interpreta la canción original de la película. Además, el elenco cuenta con la participación especial de queridos actores como Carlos Mata y la recordada actriz Elluz Peraza.

Para los días 24 y 25 de diciembre Lifetime tiene preparados los especiales de Noche Buena y Navidad con programación continua con las mejores Lifetime Christmas Movies, entre las que destacan los estrenos de este año como “El Espíritu De Las Fiestas” (A Priceless Christmas) protagonizada por la cantante Toni Braxton; Intercambio Navideño” (A Twist Of Christmas) con Brendon Zub, Vanessa Lachey, Lina Renna y Christian Convery; “Santa Cazamentero” (Matchmaker Santa) con Lacely Chabert, Florence Henderson, Adam Mayfield y Jon Ratzenberger y “El Reemplazante De Santa” (The Santa Switch) con Anne Dudek, Sean Astin, Ethan Erickson, Donovan Scott y Annie Thurman y “Navidad A La Medida” (Well Suited For Christmas) con Franco Lo Presti, Mercedes de la Zerda, Sloane Avery, Andrea Pavlovic y Lara Amersey.

Finalmente, para iniciar el nuevo año, el 1° de enero Lifetime continuará con más Lifetime Christmas Movies, llevando la mejor entretención a millones de hogares en Latinoamérica con películas navideñas llenas de magia y romance.

MARATÓN "AMOR EN NAVIDAD"

SÁBADO 21 DE DICIEMBRE

DESDE LAS 12:50 HS. MEX / 13:50 HS. COL- ARG / 15:30 HS. CHI

AMOR EN NAVIDAD: UN PAPÁ PARA NAVIDAD

Protagonizada por: Marlene Favela, Ricardo Álamo y Carlos Mata

Rebeca es una psicóloga que se ha convertido en una estrella de las redes sociales. A través de sus cuentas da consejos a sus seguidores para tener “una familia perfecta”, pero la suya dista mucho de serlo. En víspera de Navidad un desconocido se presenta en su puerta, afirmando ser su padre, quien la abandonó hace muchos años. Rebeca, al principio, no quiere saber nada de él, pero las circunstancias la obligan a invitarlo a pasar las fiestas con su familia. Entonces la magia de navidad hace su trabajo y Rebeca comprende que la familia es la más valiosa de las posesiones.

AMOR EN NAVIDAD: JUNTOS ESTA NAVIDAD

Protagonizada por: África Zavala y Rodrigo Guirao

Tras una ruptura amorosa, Isabel alquila una cabaña vacacional para pasar sola la navidad. Pero un error hace que la misma casa sea alquilada a Juan Andrés, un padre viudo, y su pequeña hija. Se ven obligados a compartir las fiestas. Y la convivencia y la magia navideña hacen de las suyas.

AMOR EN NAVIDAD: UNA NAVIDAD PARA RECORDAR

Protagonizada por: Danna García, Cristián de la Fuente y Elluz Peraza

Sebastián se ha divorciado hace poco y esta será la primera Navidad que pasa sin sus hijos; ellos eran su único motivo para celebrar las fiestas. Sebastián detesta la Navidad porque solo le trae malos recuerdos. Este fin de año decide salir de la ciudad y pasar la temporada en la casa en que nació, donde viven su hermana Isabel y su madre Ángela, quien padece Alzheimer. Allí conoce a Marta, su enfermera, quién le enseña que las mejores medicinas son el afecto y el sentido del humor. En esta mágica y nostálgica temporada, Sebastián reencuentra la fe en la vida, se reconcilia con la familia, recupera la emoción por la Navidad… ¡Y se da una nueva oportunidad para el amor!.

AMOR EN NAVIDAD: EL SABOR DE LA NAVIDAD

Protagonizada por: Gaby Spanic y Cristián de la Fuente

Una pequeña empresa familia de Rompope enfrenta una encrucijada cuando una transnacional decide cerrar sus puertas en plena temporada navideña. Gregorio, un ambicioso ejecutivo, es el encargado de supervisar el cierre de la empresa local. Pero al llegar es recibido con calidez y hospitalidad por los trabajadores de la empresa, especialmente por Erica, la directora de la planta, que cree que su intención es aumentar la producción. Poco a poco, Gregorio se sumerge en la magia de la comunidad, comenzando a comenzando a cuestionar sus propias lealtades y enamorándose del lugar y de Erica. Gregorio terminará enfrentado a su empresa para salvar la embotelladora y a sus trabajadores y así ganarse el corazón de Erica.

AMOR EN NAVIDAD: DELICIOSA NAVIDAD

Protagonizada por: Rafael Novoa y Patty Manterola

Cuando Máximo, un prestigioso chef colombiano, hereda el restaurante típico que su padre le ha dejado en México, emprende en plena Navidad un viaje de reconciliación con su pasado, sus raíces y sus heridas. Lo que jamás imaginó es que en ese viaje también descubriría el amor. Quien atiende el lugar es Luciana, una apasionada cocinera, empeñada en rescatar los sabores de su tierra. Luciana y Máximo formarán juntos el mejor platillo: una combinación explosiva entre la tradición y la innovación. Ambos llegarán a compartir su visión de la vida, la cocina y el amor.

AMOR EN NAVIDAD: MI AMOR EN NAVIDAD

Protagonizada por: Fabiola Campomanes y Carlos Ponce

Lucas es un famoso cantante, reconocido por su exitoso tema navideño. Decide no seguir cantando su hit este diciembre y cancela sus conciertos para pasar las fiestas en el pueblito en que creció. Al llegar se encuentra con Elisa, su amor de juventud, a quien no ha podido olvidar. Su canción podría ayudarla a salvar la guardería del pueblo.

AMOR EN NAVIDAD: LA MEJOR NAVIDAD.

Protagonizada por: Gaby Spanic y Juan Soler

Gloria y Eduardo se divorciaron hace unos años. Ella se quedó en Miami, criando a sus dos hijos y dedicada en cuerpo y alma a su trabajo. Él regresó a su pueblo natal, a encargarse del rancho agavero que heredó de su familia en Jalisco, México. Eduardo le pide que permita a sus hijos pasar esta Navidad con él. Aunque Gloria no quiere alejarse de ellos, tiene que ceder presionada por su trabajo. Las circunstancias hacen que Gloria también pase las fiestas con ellos en el rancho. Ella y sus hijos aprenden a disfrutar esta nueva vida y a valorar la empresa tequilera que Eduardo logró sacar adelante. Esta será la mejor Navidad en familia.

AMOR EN NAVIDAD: NOVIOS POR NAVIDAD

Protagonizada por: Marjorie De Sousa y Gonzalo García Vivanco

Valeria tiene una importante agencia de eventos y es contratada para organizar la boda navideña de su exnovio y su antigua mejor amiga. No quiere presentarse en la boda sin la pareja ideal y decide aceptar la propuesta de Camilo, un antiguo compañero de clases, y fingir que son novios. No se imagina que esta travesura les cambiará la vida.

AMOR EN NAVIDAD: INTERCAMBIO NAVIDEÑO

Protagonizada por: Cecilia Galliano y León Peraza

Dos gemelas: Maya y Ana María, fueron separadas al nacer. Tras muchos años descubren el secreto y se conocen, sin decirle a sus familias adoptivas que descubrieron el secreto. Cansadas de la rutina de sus vidas, una navidad deciden intercambiar roles. Y cada una descubre, en la vida de la otra, lo que extrañan en las propias.

AMOR EN NAVIDAD: UNA NAVIDAD COMPLICADA

Protagonizada por: Gaby Spanic y Julián Gil

En medio de la temporada navideña, Leticia y Guillermo, divorciados desde hace unos años, enfrentan una situación inesperada cuando su hijo menor recurre a una trampa para reunirlos falsificando un correo electrónico donde invita a Guillermo y a su nueva novia a la casa familiar para Navidad. A medida que la forzada convivencia avanza, la relación entre Guillermo y Leticia va cambiando. Él descubre cuando extraña su antigua vida y descubre que sigue amando a Leticia. Pero, para regresar definitivamente, necesita ganarse el perdón de ella y demostrarle que está dispuesto a cambiar. No es tan fácil, pero tal vez el espíritu navideño ayude a que suceda el milagro.​

“ESPECIAL NOCHE BUENA”

MARTES 24 DE DICIEMBRE

DESDE LAS 18:45 HS. MEX-COL-ARG / 20:45 HS. CHI

EL ESPÍRITU DE LAS FIESTAS (A PRICELESS CHRISTMAS)

Una nueva versión moderna del cuento festivo Un cuento de Navidad protagonizado por Toni Braxton. Es Navidad, pero eso no significa nada para Alexis Taylor, una mujer triste y obsesionada con el dinero.

NO HAY NADA COMO LA NAVIDAD (NO TIME LIKE CHRISTMAS)

Cuando una joven que se siente desafortunada en el amor encuentra un reloj que le dio a su antiguo novio en una casa de empeño, cree que es una señal y lo sigue hasta una posada en Vermont donde pasará la Navidad. Allí, una reunión incómoda se convertirá en una posible sorpresa navideña.

DULCE NAVIDAD (SWEET NAVIDAD)

Carmen, una encantadora pastelera sin formación, recibe una oferta de trabajo en un hotel local. Allí conoce a Jax, un chef súper técnico y perfeccionista. Mientras trabajan juntos, verán que tienen mucho que aprender el uno del otro y darán vida a un menú inspirador justo a tiempo para Navidad.

SANTA CAZAMENTERO (MATCHMAKER SANTA)

Melanie Hogan está saliendo con Justin, un exitoso CEO. Pero durante las fiestas, se encuentra pasando más tiempo con Dean, el mejor amigo y asistente de Justin, quien podría estar enamorado de ella. A medida que surgen complicaciones, Melanie y Dean deben enfrentar sus verdaderos sentimientos.

“ESPECIAL NAVIDAD”

MIÉRCOLES 25 DE DICIEMBRE

DESDE LAS 9:40 HS. MEX-COL-ARG / 11:40 HS. CHI

MUY SOLTERA EN NAVIDAD (MERRY SINGLE CHRISTMAS)

Morgan pierde el espíritu navideño después de una ruptura y asiste a un retiro exclusivo para solteros para pasar la Navidad con gente en su misma situación. Pero cuando su ex aparece y las chispas vuelan, ambos se ven obligados a ocultar sus verdaderos sentimientos de los demás participantes.

NAVIDAD CON MI EX (CHRISTMAS IN MISSISSIPPI)

Holly vuelve a su pueblo natal para el tradicional show de luces de Navidad y se ofrece como voluntaria. Pero se arrepiente cuando se entera que lo dirige su novio de la secundaria, Mike. Ahora deberá pasar los días junto al hombre que le rompió el corazón mientras intenta no volver a enamorarse.

“ESPECIAL AÑO NUEVO”

MIÉRCOLES 1° DE ENERO 2025

DESDE LAS 9:55 HS. / 9:00 HS. COL-ARG / 11:00 HS. CHI

EL REEMPLAZANTE DE SANTA (THE SANTA SWITCH)

Dan Ryebeck, desempleado y enfrentando un divorcio, intenta recuperar a su familia durante la Navidad. Cuando Kris Kringle lo visita y lo convierte en el nuevo Santa Claus, Dan debe aprender sobre el verdadero espíritu navideño mientras intenta cumplir los deseos de todos sin perder lo que realmente importa.

SALVANDO EL ESPÍRITU NAVIDEÑO (SAVING CHRISTMAS SPIRIT)

Cuando una prestigiosa arqueóloga que vive enfocada en su trabajo descubre la importancia de permitir que un poco del espíritu navideño entre en su vida, descubre que la historia y el amor no están tan lejos como solía pensar. ¿Marcará un hito histórico en su propia vida?

UNA REAL NAVIDAD CORGI (A ROYAL CORGI CHRISTMAS)

Cuando el príncipe Edmond le regala un nuevo perro Corgi a su madre, descubre que ella está considerando a su hermana como su sucesora. Para convencerla de que él debería ser el nuevo rey, recluta a una famosa entrenadora de perros para adiestrar al cachorro. ¿Logrará su cometido antes de Navidad?

FOUR CHRISTMASES AND A WEDDING (CUATRO NAVIDADES Y UN AMOR)

Chloe conoce al hombre de sus sueños durante el Festival de Navidad de su ciudad. Sin embargo, él es transferido por su trabajo y durante 3 largos años, solo vuelven a cruzarse para las fiestas, en el Festival. ¿La cuarta Nochebuena será la vencida? ¿Podrán festejar juntos la Navidad?

ARREGLOS EN NAVIDAD (THE HOLIDAY FIX UP)

Cuando una famosa diseñadora de interiores regresa a su pueblo natal para Navidad, se ve obligada a trabajar con un viejo amor que nunca pudo olvidar en la renovación de un Bed & Breakfast. ¿Podrán reavivar la chispa a medida que resuelven sus diferencias y reviven sus sentimientos ocultos?

AMOR. FAMILIA Y NAVIDAD (CHRISTMAS TOWN)

Cuando repentinamente su padre banquero decide abandonar su carrera y su vida en la ciudad para mudarse a un pueblito demasiado obsesionado con la Navidad, una cínica adicta al trabajo sospecha que algo raro está pasando. ¿Logrará convencerlo de que vuelva a sus cabales? ¿O ella también perderá la cabeza?

HABÍA UNA VEZ EN NAVIDAD (ONCE UPON A MAIN STREET)

Amelia y Vic quieren comprar la misma tienda. Ahora, ambos intentarán ganarse el favor del dueño ayudándolo a planear la competencia anual navideña del pueblo. Tras varias peleas, los dos candidatos aprenderán a trabajar juntos y ambos podrán tener un final feliz (y romántico).

AMOR EN EL CONCURSO DE NAVIDAD (LOVE AT THE CHRISTMAS CONTEST)

Una joven participa en un concurso de decoración de árboles de Navidad con el único objetivo de honrar la memoria de su madre. Pero cuando descubre que en la competencia también está participando su antiguo amor del instituto que acaba de enviudar y su adorable hija de 10 años, la victoria queda de lado.

MUY SOLTERA EN NAVIDAD (MERRY SINGLE CHRISTMAS)

Morgan pierde el espíritu navideño después de una ruptura y asiste a un retiro exclusivo para solteros para pasar la Navidad con gente en su misma situación. Pero cuando su ex aparece y las chispas vuelan, ambos se ven obligados a ocultar sus verdaderos sentimientos de los demás participantes.

