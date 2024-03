Liberan a la exmodelo de "Sábado Gigante" que su hermano encerró en su casa: “Estaba muerta en vida”

Durante esta semana, “Contigo en la Mañana” de Chilevisión mostró el caso de “Pilar” una mujer de 63 años que fue modelo de Sábado Gigante y candidata a Miss Chile, quien ahora vivía completamente encerrada en su casa, ubicada en Placilla (Colchahua), por su hermano.

Vecinas y vecinos llegaron en su ayuda, e incluso se manifestaron en el frontis de su domicilio, con el fin de que las autoridades hicieran algo, para poder ayudar a la mujer, hecho que se concretó en menos de 48 horas.

En entrevista con el mismo matinal que mostró su caso, “Pilar” contó más detalles de cómo llegó a estar en la situación de no poder tener libre tránsito en su vida cotidiana. Pero primeramente, agradeció la ayuda de sus vecinos y la televisión.

"Yo quiero agradecerles a ustedes, porque se fue dando todo cuando ustedes aparecieron. Se empezó a mover el Cesfam, se empezó a mover el alcalde, como que se asustaron (…) Me vinieron a evaluar, me encontraron excelente. Esto es volver a la vida, porque aquí yo me sentía muerta en vida. Pedí ayuda a Carabineros, a la PDI, ahora hay una denuncia en Fiscalía”.

Sobre las razones que llevaron a su familiar a encerrarla, “Pilar” relató: “esto empezó el 2019. Mi hermano, a los dos meses de fallecer mi madre, me quitó las llaves de la casa, porque según él caminaba con las piernas a la rastra”.

Por otra parte, aseveró que su hermano, no la dejaba hacer nada: “Si yo quería hacer algo, tenía que pedir la llave. Y si no decía dónde iba, no me pasaban las llaves (…) cuando me encerraron, me faltó comida. Cuando jubilé a los 60 años, en 2020, pasarían siete meses y mi hermano me quita la Cuenta Rut. Ahí empezó él a comprar la mercadería y yo me puse firme. (Le dije) ‘si me vas a traer las cosas, trae lo que uno te pide’. Yo cocinaba”.

En sus peores momentos, la ex modelo manifestó que estuvo deprimida y clamaba por ayuda: “Dejé de creer en Dios, le pedí tantas veces que alguien me ayudara que nada resultaba. Ahí le empiezo a pedir a mis padres, fue el último intento: ‘viejitos, mándenme a una persona que me ayude’, y a las pocas semanas llegó una amiga, se puso las pilas, y empezamos a hacer todo lo que estamos haciendo ahora”.

Sobre si había posibilidad de escapar, “Pilar” aseguró que era muy difícil, ya que su hermano lo amenazaba: “Desde que me encerraron me dijeron que me iban a llevar a una casa de orates”, concluyó.



