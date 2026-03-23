“Les pido una oración”: “Doctora Polo” revela que deberá ser sometida a delicada cirugía

Ana María Polo, la abogada más conocida como “Doctora Polo”, anunció a través de sus redes sociales que será sometida a una operación en sus cuerdas vocales.

Tal como explicó la conductora del conocido programa “Caso Cerrado”, la intervención quirúrgica sería por un desgaste de años por el uso de su voz.

"Me voy a operar de las cuerdas vocales; como han notado, estoy un poco ronca", señaló la presentadora de televisión.

Luego, Ana María explicó que es una condición conocida y frecuente que les da a personas que generalmente “usan mucho su voz”, forzando sus cuerdas vocales.

"A cada uno de esos 23 millones de seguidores (...) les pido una oración porque, sin mi voz, ¿qué voy a hacer?", expresó Polo en un tono preocupada.

Sin embargo, la cubanaestadounidense aseguró estar “bien” y ser “fuerte”. Además, aprovechó la instancia para agradecer a todos sus seguidores por el apoyo que ha recibido.

En relación a la fecha de la operación, en un principio esta estaba programada para el viernes pasado, pero ahora la abogada dio a conocer que lamentablemente no se pudo realizar, sin dar mayores detalles al respecto y sin decir la fecha oficial de la cirugía.

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