Leonardo Soto responde a viuda de Tommy Rey tras sus dichos sobre él: "Tengo mi conciencia en paz y entiendo el dolor"

El conocido miembro de la banda de la Sonora de Tommy Rey, Leonardo Soto, respondió durante la jornada de este martes a los dichos de Gloria Saéz, viuda del cantante Patricio Fernando Zúñiga Jorquera.

Recordemos que hace unos días Sáez acusó a Soto de colgarse del nombre del fallecido artista.

"Yo reconozco el trabajo que Leonardo hizo en la orquesta, porque él es bueno en lo que hace, pero también, al final, eran cosas que me molestaron bastante, porque eso de que le faltaran el respeto a mi esposo no me gustó para nada", indicó la mujer.

Luego, Gloria reveló que cuando el vocalista estaba con vida, Soto recomendó el ingreso de un joven cantante a la orquesta, situación la cual el mismo Tommy Rey se opuso.

"Leonardo siempre dice que era su amigo, su hermano, pero a un amigo o a un hermano no se le hace esto de querer desecharlo de la orquesta. Yo se lo dije a Leonardo (que Tommy no quería), y él me dijo 'entonces yo doy un paso al costado'", detalló Gloria.

Además, la viuda aseguró que la decisión de terminar con el uso del nombre de la Sonora de Tommy Rey fue tomada por ella y no por el artista, y que ella es la dueña de los derechos de la marca.

LA RESPUESTA DE LEONARDO SOTO

En una conversación con La Tercera, Leonardo Soto aseguró que no quiere entrar en polémicas y señaló que: "Entiendo el dolor de alguien que perdió a un ser muy famoso y muy querido".



"Estoy de lleno trabajando con La Gran Sonora de Todos, estoy enfocado en eso. Tengo mi conciencia en paz y entiendo el dolor, sé que no es llegar y perder a un esposo", agregó Soto.

PURANOTICIA