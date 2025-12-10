Leonardo DiCaprio es elegido como el Artista del Año 2025 por la revista Time

Leonardo DiCaprio fue escogido por la revista Time como Artista del Año 2025, un reconocimiento que llega en pleno éxito de su más reciente película, One Battle After Another, dirigida por Paul Thomas Anderson.

El filme, que este lunes lideró las nominaciones a los Globos de Oro con nueve candidaturas —incluida una para el actor de 51 años— ha sido destacado tanto por la crítica como por el público.

En su publicación, Time señala que al estrenarse One Battle After Another existía escepticismo respecto a su rendimiento comercial. “Cuando se estrenó, todos los supuestos expertos en taquilla se quejaron a viva voz de que no estaba ‘en camino’ de recuperar su inversión. Sin embargo, resultó que la película tuvo un gran éxito: a mediados de noviembre ya había recaudado más de US$200 millones en todo el mundo”, indicó la revista.

DiCaprio contó al medio que el proyecto fue un riesgo para el estudio, pero su originalidad terminó siendo determinante. “He estado pensando mucho en la poca frecuencia con la que surgen ideas para historias verdaderamente originales como esta, sin ninguna conexión con la historia, sin personajes preexistentes, sin un género definido, sin vampiros, sin fantasmas, sin nada”, comentó. Según dijo, la decisión de realizarla se debió a “la originalidad impactante” que ofrecía.

El artículo destaca además la trayectoria del actor, describiéndola como “una carrera que muchos de sus colegas envidiarían”, y valora que el público haya sido testigo de su evolución, desde sus primeros papeles juveniles hasta personajes de enorme complejidad emocional. Time subraya que su trabajo explora distintas representaciones de la masculinidad, mostrando tanto sus matices como sus contradicciones.

DiCaprio llamó la atención de la industria con This Boy’s Life (1993), donde interpretó a Toby, un adolescente marcado por la violencia del personaje de Robert De Niro. A partir de ese momento, comenzó a recibir ofertas importantes: “Hollywood sabía lo que tenía”, recuerda la publicación. Una de ellas fue un papel en la comedia Hocus Pocus, que rechazó para protagonizar el drama independiente What’s Eating Gilbert Grape (1993), encarnando a un joven con discapacidad intelectual, una actuación que le valió su primera nominación al Óscar.

Su salto definitivo a la fama llegó con Romeo + Juliet (1996) y especialmente con Titanic (1997), película que pulverizó récords de taquilla y lo convirtió en una estrella mundial. Luego consolidó su carrera con personajes exigentes y directores reconocidos, obteniendo siete nominaciones al Óscar, entre ellas la que le dio su primer premio como Mejor Actor por The Revenant (2015).

Sus otras nominaciones incluyen What’s Eating Gilbert Grape (1993) como actor de reparto y, en rol protagónico, The Aviator (2004), Blood Diamond (2007), The Wolf of Wall Street (2014) y Once Upon a Time in Hollywood (2020).

Con este nuevo reconocimiento de Time, DiCaprio cierra un año marcado por elogios, premios y una película que reafirma su estatus como uno de los intérpretes más influyentes de su generación.

PURANOTICIA