Leo Rey pone paños fríos tras la autoproclamación de Américo como “Rey de la cumbia”

En los últimos días, Américo volvió a instalar la discusión en la música tropical tras referirse públicamente a sí mismo como el “Rey de la cumbia”, apelando a su trayectoria.

En entrevistas recientes, el intérprete de Te vas recordó que en 2024 fue nombrado “Rey de la Cumbia Tropical del Año” en Nueva York y aseguró haber asumido el título con responsabilidad. “Hoy me atrevo a decirlo: sí, lo soy, con todas las letras”, afirmó, sosteniendo que es el artista de cumbia más importante del país.

Las declaraciones no pasaron inadvertidas. En el programa Que Te Lo Digo (Zona Latina), contactaron a Leo Rey para conocer su opinión. A través de WhatsApp, el exvocalista de La Noche reaccionó primero con un escueto “Aaah, qué bien”, para luego profundizar.

“Me parece perfecto que se sienta el rey, a pesar de que es un puesto que no se autoproclamó, a mi gusto”, señaló. Sin embargo, cerró con una frase que encendió las interpretaciones: “Aparte que ‘rey’ hay uno solo”.

En el panel del programa surgieron las especulaciones: si el comentario apuntaba al propio Leo Rey o a la figura histórica de Tommy Rey, líder de La Sonora de Tommy Rey, fallecido en marzo de 2025.

Cabe recordar que Américo y Leo Rey tuvieron diferencias en el pasado, aunque en 2023 parecían haberlas dejado atrás al colaborar juntos en la canción Sigue la cumbia.

