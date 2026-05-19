Del éxito al fracaso en semanas: Canal 13 baja “El Desestrece” tras desplome en rating

El golpe fue imposible de esquivar para Canal 13. “El Desestrece”, la apuesta humorística que prometía revolucionar el prime, terminó convirtiéndose en uno de los tropiezos televisivos más comentados de las últimas semanas tras confirmarse su abrupto final por culpa de un rating que nunca logró despegar.

Y eso que el debut del pasado 5 de abril había ilusionado al canal con cifras que lo instalaron momentáneamente en la cima de la audiencia. Pero el entusiasmo duró poco, ya que semana tras semana el programa fue perdiendo fuerza.

Apenas un mes y medio después de su estreno, el espacio liderado por Luis Slimming y conducido por Martín Cárcamo bajará definitivamente el telón este domingo 24 de mayo.

Marcelo "Coronel" Valverde, Pamela Leiva, Héctor Romero, Fran Medina y Karol Blum también fueron parte del proyecto, que intentará cerrar con algo de épica en su llamada “primera temporada”, teniendo como invitado a Don Carter, quien sinceró que "yo esté en el último programa de la temporada es muy especial".

"Ad portas del 21 de mayo, la contienda era desigual y saltamos al abordaje", agregó el "Coronel" Valverde, sincerando que, si bien "el rating no nos acompañó, el rating es tan solo una forma de medir el éxito, porque el react (en YouTube) era lo más visto que había gracias a Cynthia (Gallardo) y todo el equipo que había detrás", bromeó el equipo de El Sentido del Humor.

Como si fuera poco, Canal 13 ya tendría listo el reemplazo para llenar el vacío: el reality “Vecinos al límite” aterrizará en el horario prime desde la próxima semana, con emisiones de domingo a jueves tras “Teletrece Central”, dejando claro que la estación decidió dar vuelta la página lo antes posible.

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