Aqua le pone punto final a su historia: la banda de “Barbie Girl” confirmó su separación

La icónica banda danesa Aqua, responsable de convertir “Barbie Girl” en uno de los himnos más pegajosos y polémicos de los años ‘90, confirmó oficialmente su separación y dejó en shock a los fanáticos que todavía soñaban con volver a verlos juntos sobre un escenario.

A través de sus redes sociales, el grupo de bubblegum pop anunció el fin definitivo de esta etapa con un comunicado firmado por Søren Rasted (teclado y guitarra), René Dif (vocalista masculino) y Lene Nystrøm (vocalista femenina).

"Tras muchos años increíbles, hemos decidido cerrar el capítulo de AQUA como grupo musical activo", informaron en el comunicado. Además, señalaron que la banda "ha sido una parte tan importante de nuestras vidas que, juntos, hemos tenido la oportunidad de vivir más de lo que jamás nos atrevimos a soñar".

"Cuando se lleva tanto tiempo juntos, también se aprende cuándo es el momento de proteger lo que se ha creado juntos. Para nosotros, este nos parece el momento adecuado para decir adiós, mientras los recuerdos aún están vivos y el amor por la música, la historia y el uno por el otro sigue intacto", expresaron en el texto.

La noticia cayó como bomba entre los seguidores de la banda, que durante décadas se mantuvo como símbolo de una era marcada por el pop colorido, las letras provocadoras y un estilo imposible de ignorar.

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