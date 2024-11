Leo Rey acusa a ''Ahora Caigo'' de ''malos tratos'' y ''censura''

El cantante chileno de cumbia, Leo Rey, fue invitado al programa de TVN "Ahora Caigo", y no salió todo como él esperaba, ya que terminó acusándolos de censura y malos tratos.

En una conversación con "Qué te lo digo", el cantante explicó que luego de ser invitados, su equipo hizo llegar su último single "Chopiko" al programa, y fue en ese momento donde tuvo problemas con la producción.

"Me informan que la canción no puede ser por la línea editorial del programa, ya estando todo mi equipo de músicos y técnicos instalados en escena. Me querían obligar a cantar una canción antigua, de La Noche, y no mi single", declaró.

Además, expresó que "Después desde lejos dijeron ¿va o no va?, ya filo chao. Y esa nunca ha sido la actitud de los productores, no puedo permitir que censuren mi canción. Estaba el set montando y recién ahí escucharon la canción y la bajaron".

Leo también reconoció haberse sentido "mal como artista'' y ''poco respeto hacia mi música y carrera".

En relación con la respuesta de TVN, fuentes cercanas al canal estatal se refirieron al episodio con el exvocalista de La Noche, donde indicaron que "'Ahora Caigo' es un programa familiar, por lo que en su visionado están muy presentes los niños, en ese sentidola canción que quería interpretar no era acorde al espacio".

PURANOTICIA