Leo Méndez Jr. impacta con su transformación física tras dura batalla contra la anorexia: llegó a pesar 41 kilos

El influencer Leo Méndez Jr. volvió a abrir su corazón en redes sociales y reveló la dura batalla que enfrentó durante el último año, un periodo marcado por graves problemas de salud que incluso lo llevaron al límite.

El hijo de DJ Méndez fue diagnosticado con Anorexia nerviosa y, en medio de ese complejo proceso, también debió someterse a delicadas cirugías.

En el momento más crítico, el joven llegó a pesar apenas 41 kilos. Sin embargo, hoy muestra con orgullo el resultado de un largo proceso de recuperación física y emocional que decidió compartir con sus seguidores en Instagram.

En una extensa y emotiva publicación, el hermano de Steffi Méndez reflexionó sobre el oscuro momento que vivió y cómo logró salir adelante gracias al apoyo de su círculo más cercano.



"Hubo un tiempo que toqué fondo y de no haberme dado cuenta puede haber terminado distinta esta historia. Una vez más, parezco chato, pero una vez más agradezco a mi familia y a mis más cercanos por haberme despertado. Pensar que pasé tanto tiempo sin saber que estaba enfermo, apartando lo que es la parte médica de la operacion de mi pulmón, esa obsesión por sentir hambre 24/7 y querer disminuir las cifras de mi peso. De no sentirme suficiente para este vida, sentirme asqueroso. Este post es para compartir que es posible despertar y crear propia consciencia para luchar con todo, también es para mí, para recordarme de que soy una persona fuerte... tomar una pausa y respirar mirando hacia atrás todo lo que he luchado y todo el trabajo que he puesto en mi", partió diciendo.

En la publicación también compartió imágenes que evidencian su transformación. Según contó, ha logrado subir cerca de 20 kilos, algo que hoy lo tiene en un estado físico mucho más saludable.



"Este cambio es sólo el comienzo, hay días que me vuelve el miedo y angustia por haber ganado más peso pero tengo las herramientas para volver a mirarme al espejo y sentir alegría.De 41,7 Kg a 61 kg de peso para medir 1.70 ! Voy por más. Los amo mis amores.", añadió.

La publicación rápidamente se llenó de mensajes de apoyo, incluyendo el de su hermana Steffi, quien le dedicó un emotivo comentario que emocionó a los seguidores.



"Washito hermoso y noble, te lo he dicho todo, tu orgullo es MI orgullo! Inteligente, fuerte y preciosoooooooooooooo".

El testimonio del influencer no solo mostró su impresionante cambio físico, sino también el duro camino emocional que tuvo que recorrer para volver a ponerse de pie.

