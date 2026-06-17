Leo Caprile impacta al revelar el monto de su jubilación y destapa la dura realidad que vivió en televisión: “Me alcanza para la bencina”

El reconocido animador Leo Caprile sorprendió al revelar que ya se encuentra jubilado y que actualmente recibe una pensión de $400 mil mensuales, una cifra que, según admitió, apenas le alcanza para cubrir algunos gastos básicos.

La confesión se produjo durante su participación en el programa ''Todo va a estar bien'', de Vía X, conducido por Mauricio Flores, donde abordó con honestidad su presente personal y financiero tras más de cuatro décadas de trayectoria en los medios de comunicación.

''Estoy jubilado. Sí, soy pensionado. Yo me pensioné este año'', confesó sin rodeos el histórico locutor radial.

Durante la conversación, Caprile explicó que su relación con el sistema previsional chileno comenzó de manera particular. Según relató, sus primeros años laborales sí estuvieron acompañados de cotizaciones regulares, mientras trabajaba en radio.

''Yo impuse durante los diez primeros años de trabajo, cuando estaba en la radio. Yo debuté el mes que salieron las AFP, entraron cagándome'', comentó, fiel a su característico humor ácido.

Sin embargo, aseguró que la situación cambió cuando llegó a trabajar a la televisión en Santiago. Allí, las modalidades de contratación dificultaron la continuidad de sus aportes previsionales.

''Cuando me vengo a Santiago, la televisión me dice ‘no, tienes que dar factura’ y tuve que inventar una empresa, una empresa de mentira'', detalló, dando cuenta de una realidad que, según expuso, ha afectado a numerosos profesionales del rubro.

El animador también reconoció haber realizado los tres retiros de fondos previsionales permitidos durante la pandemia.

''Hice los tres retiros, ni tonto'', señaló.

Posteriormente, reveló el monto exacto de su jubilación, generando sorpresa entre los presentes.

''Tengo una pensión maravillosa de $400 lucas. Me alcanza para la bencina'', ironizó.

Pese a que la cifra fue considerada baja en relación con el costo de vida actual, el comediante Rodrigo González intervino para contextualizar la situación y recordó que, para muchas personas en Chile, esa cantidad no deja de ser significativa.

El contraste quedó aún más en evidencia cuando el humorista Gigi Martin, también invitado al programa, compartió el monto de su propia pensión.

''$114 mil'', reveló.

Aun así, el artista aseguró enfrentar esta etapa con tranquilidad: ''igual tarde lo hice, pero fui ordenado, tengo mis ahorros''.

Aunque cuestionó el funcionamiento del sistema previsional y el elevado costo de algunos gastos permanentes, como su plan de salud, Caprile afirmó sentirse satisfecho con la situación que ha construido a lo largo de los años.

Sobre su Isapre, comentó que paga ''una fortuna y con cuea me resfrío dos veces al año''.

No obstante, enfatizó que actualmente disfruta de estabilidad económica y de una vida sin deudas.

''Hoy día no le debo un peso a nadie, muchos me deben a mí, pero no le debo a nadie. Tengo mi casa, todo bien pagado, vivo donde quiero y como quiero'', concluyó.

PURANOTICIA