BTS sorprende a sus seguidores tras anunciar que no postulará su música a los premios Grammy de 2027

El grupo surcoreano de K-pop, BTS, anunció que no postulará su música a los premios Grammy de 2027.

La noticia la dieron a conocer sus siete miembros a través de una publicación coordinada en sus cuentas de Instagram.

"Hemos decidido no postularnos a los Grammy este año", dice el mensaje.

"Esperamos que la música pueda ser escuchada y apreciada por lo que es, en lugar de ser dividida por región o idioma".

Luego de que su disco Arirang se convirtiera en uno de los más vendidos del año, se esperaba que la banda compitiera en algunas de las principales categorías de los Grammy, incluido álbum del año.

El sencillo principal, Swim, que alcanzó el número uno en Estados Unidos, también era uno de los favoritos para competir en la categoría de canción del año.

Sin embargo, su letra en inglés lo habría dejado fuera de la nueva categoría de mejor interpretación de música pop asiática, que fue anunciada el mes pasado.