BTS sorprende a sus seguidores tras anunciar que no postulará su música a los premios Grammy de 2027

Luego de que su disco Arirang se convirtiera en uno de los más vendidos del año, se esperaba que la banda compitiera en algunas de las principales categorías de los Grammy, incluido álbum del año.
El grupo surcoreano de K-pop, BTS, anunció que no postulará su música a los premios Grammy de 2027.
La noticia la dieron a conocer sus siete miembros a través de una publicación coordinada en sus cuentas de Instagram.
"Hemos decidido no postularnos a los Grammy este año", dice el mensaje.
"Esperamos que la música pueda ser escuchada y apreciada por lo que es, en lugar de ser dividida por región o idioma".
Luego de que su disco Arirang se convirtiera en uno de los más vendidos del año, se esperaba que la banda compitiera en algunas de las principales categorías de los Grammy, incluido álbum del año.
El sencillo principal, Swim, que alcanzó el número uno en Estados Unidos, también era uno de los favoritos para competir en la categoría de canción del año.
Sin embargo, su letra en inglés lo habría dejado fuera de la nueva categoría de mejor interpretación de música pop asiática, que fue anunciada el mes pasado.
Según las reglas de los Grammy, las canciones nominadas en esa categoría deben hacer un "uso significativo" de un idioma asiático. Más del 80% de las letras de Arirang están en inglés.
La creación del nuevo premio generó reacciones encontradas entre los seguidores del K-pop en internet.
Muchos fanáticos se quejaron de que, en lugar de celebrar a los artistas asiáticos, los Grammy los estaban encasillando.
Al mencionar tanto la región como el idioma en su comunicado, los integrantes de BTS —RM, Jimin, V, Suga, Jungkook, Jin y J-Hope— parecen sumarse a esa preocupación.
El grupo concluyó su mensaje con unas palabras dirigidas a sus seguidores, conocidos como el BTS Army: "Gracias al Army y a todos los que siempre están con nosotros".
La Academia de la Grabación, organizadora de los premios, aún no se ha pronunciado al respecto.
Con su decisión anunciada este miércoles, se suman a la lista de artistas que han boicoteado los premios por diferentes motivos, entre ellos The Weeknd, Morgan Wallen, Frank Ocean y Will Smith.
En 2020, Drake pidió que los premios fueran reemplazados argumentando que suelen pasar por alto el trabajo de artistas negros y, en particular, de la música rap.
(Imagen: Amy Sussman / Getty Images)
PURANOTICIA // BBC MUNDO