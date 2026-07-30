"Yo perdí una guagüita y fue muy terrible": Maly Jorquiera emociona con íntima confesión sobre la maternidad

La comediante Maly Jorquiera reveló por primera vez la pérdida de su primer embarazo, un episodio que compartió durante el estreno del espacio digital Bendis, que conduce junto a su amiga Vero Calabi.

En una conversación centrada en la maternidad, la actriz abrió su corazón y recordó el doloroso momento que vivió antes de convertirse en madre de su hijo Lucas, cuando perdió a su bebé a los tres meses de gestación.

Jorquiera relató el proceso que enfrentó junto a su expareja, el también comediante Sergio Freire, luego de más de un año intentando convertirse en padres.

“Yo perdí mi primera guagüita con el papá de mi… con mi primer matrimonio, le digo ahora, y fue muy terrible”, confesó.

La humorista también recordó la ansiedad que vivió durante ese periodo mientras buscaba quedar embarazada. “Quedé embarazada y yo súper emocionada porque traté y traté un año de embarazarme y todos los meses iba a la farmacia. Era como: ‘¿Viene por su test mensual de embarazo?’. Era triste, triste”, relató.

Más adelante, recordó la ilusión con la que asistió a su primera ecografía, luego de ser derivada a un ginecólogo por recomendación de una amiga.

“Grabé videos como diciéndole: ‘Hijo, hija, esta es nuestra primera eco donde te vamos a conocer y vas a ser muy querido’”, rememoró.

En medio del emotivo relato, Jorquiera también recordó una insólita confusión ocurrida en el laboratorio tras realizarse el examen, episodio que narró con humor.

“Me pasan la eco, se la mando a toda mi familia, a mis amigas, y me llaman de la oficina y me dicen: ‘Se llevó la eco equivocada’, era de una señora que tenía un tumor”, contó entre risas.

Más allá de su experiencia personal, Maly Jorquiera llamó a visibilizar la pérdida gestacional, señalando que se trata de una situación mucho más frecuente de lo que suele creerse y que muchas mujeres enfrentan en silencio.

“Es más clásico de lo que uno cree. Es muy común, pero no se le da la visibilidad que necesita. La mamá queda más sola”, afirmó.

Finalmente, la comunicadora reflexionó sobre haber compartido públicamente la noticia de su embarazo durante las primeras semanas, explicando cómo esa experiencia cambió su visión sobre el tema.

“Salgo de la cuestión y nos pasan la eco... voy a todas partes mostrando la guagua, porque yo lo conté antes de los tres meses; ahora entendí por qué no se contaba. Es muy terrible”, expresó.

A partir de esa vivencia, Jorquiera compartió un consejo basado en su propia experiencia: “Mejor quédense calladitos desde mi experiencia”.

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