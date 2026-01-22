Le jugaron chueco antes de partir: el doloroso quiebre que marcó los últimos meses de Tommy Rey

A meses de cumplirse un año de la sorpresiva muerte de Patricio Zúñiga Jorquera, conocido como Tommy Rey, su círculo más cercano reveló un complejo episodio que habría marcado sus últimas semanas de vida. Según su familia, el cantante se vio profundamente afectado por decisiones tomadas al interior de su histórica orquesta, lo que habría deteriorado su estado anímico.

En entrevistas recientes, tanto su hijo mayor, Patricio Zúñiga Collado (Tommy Junior), como su yerno, Juan Lledo, abordaron el quiebre que se generó en torno a la continuidad de La Sonora de Tommy Rey mientras el artista aún estaba con vida.

Aseguró que, cuando Tommy Rey comenzó a enfermar, se instaló la idea de que la orquesta terminaría con él. Incluso, afirmó que algunos integrantes habrían avanzado en la búsqueda de un reemplazo y en eventuales cambios de nombre, sin conversarlo con el fundador.

“Eso fue como jugar chueco. Él se enteró y eso lo afectó mucho, hizo que cayera más en depresión”, sostuvo.

Según el relato, el cantante vivía con tristeza e incertidumbre ante la posibilidad de no poder seguir cantando y de perder su lugar en el proyecto que lideró por más de 40 años. “Pensaba mucho qué iba a pasar si ya no podía seguir. Eso le daba mucha pena”, explicó su yerno.

Tras su fallecimiento en marzo de 2025, producto de un infarto agudo de miocardio, el histórico percusionista Leo Soto optó por disolver la agrupación original, señalando que “la Sonora se fue con él”. Una postura que no fue compartida por la familia.

Hoy, el legado continúa con La Sonora de Tommy Rey: El Legado, encabezada por Tommy Junior, quien asegura que seguir el camino de su padre le nace de forma natural y que la motivación vino del cariño del público. “Hay tristeza porque él no está, pero también alegría, porque la idea es hacer vibrar a la gente con su música”, afirmó.

