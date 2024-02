Laura Prieto es diagnosticada con delicada enfermedad psiquiátrica

La modelo uruguaya y ex “Calle 7”, Laura Prieto comentó que fue diagnosticada con una delicada enfermedad psiquiátrica, así lo dio a conocer ella misma, a través de sus historias de instagram.

“Tengo ganas de hablar de mi salud mental. Ustedes saben cómo soy, trato de ser lo más transparente. Este año a raíz de mi depresión, mi doctor pudo dar con mi diagnóstico, que es Trastorno Límite de la Personalidad (TLP). Todavía me acuerdo de esa tarde que el doctor dijo mi diagnóstico, me puse a llorar, tenía mucho prejuicio”, comenzó comentando Prieto.



“Él me dijo que no me atara a este diagnóstico porque en la salud mental todos los trastornos, traumas son distintos porque claramente todos tenemos distintas realidades. Me explicó también que el TLP es un trastorno que no es químico como otros. TLP se produce a través de traumas que a lo largo nos hacen ser más sensibles a ciertas situaciones. También ese trauma queda ahí marcado que a veces tengamos mucho miedo a cualquier tipo de desafío”, agregó.

La ex “Calle 7”, por otra parte, finalizó su intervención en redes sociales, con el siguiente mensaje: “Esta soy yo, con mis historias, mis fracasos y aciertos. Estoy orgullosa de lo que he logrado en mi vida y la mujer que soy, tener armas emocionales para poder entenderme. Lo quería compartir con ustedes porque quizás están pasando por un momento difícil, los traumas están ahí son parte de nuestra historia. Poder darme yo sola la contención para seguir mi día me hizo sentir muy bien”.



