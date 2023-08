Laura Landaeta pone en duda fin de la relación entre Tonka Tomicic y Parived

La periodista de investigación Laura Landaeta, asistió como invitada al programa de espectáculo de Zona Latina “Zona de Estrellas”, donde abordó su más reciente libro “Caso Relojes”.

En su última obra, la comunicadora aborda el conocido caso judicial que afecta a la animadora Tonka Tomicic y a su expareja, Marco Antonio López, más conocido como Parived.

En su visita al espacio, la periodista relató un reciente episodio, el que habría sucedido hace apenas un mes, donde pudo ser testigo de una conversación entre el rostro de Canal 13 y el anticuario.

“Yo no persisto todo el tiempo de investigar a Tonka, porque no es mi fin, mi fin era escribir un libro. Una de las cosas que hicimos en el último tiempo fue tener acceso a un vecino de Parived, el lugar donde vive es en terrazas, si estás en un piso ves lo que pasa en otro, cuando estás bien ubicado ves el patio enorme, puedes sentir el olor a incienso, y ahí escuché una conversación de ambos, cariñosa, emocional y parecían pareja, escuché a uno de los dos, no a los dos”, desclasificó.

Dicha conversación, habría tenido lugar mucho después de que Tonka revelará en “Tu Día” que se encontraba separada de su pareja. “Ella puso una constancia de cese de convivencia”, añadió Landaeta, por lo que mientras Parived vive en Lo Barnechea, la animadora recide en la comunda de Vitacura, pero seguirían manteniendo contacto.

