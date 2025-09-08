Laura Bozzo confirmó su participación en el nuevo reality "El Internado": "Prepárense. Chisme, chisme, chisme"

La presentadora peruana fue confirmada como una de las participantes del reality y su ingreso anticipa momentos de alta tensión dentro del encierro.
Mega confirmó esta semana la participación de Laura Bozzo en su próximo reality show, El Internado, generando alta expectativa entre los seguidores del formato.
La reconocida conductora peruana, conocida por su estilo directo y su historial de controversias en la televisión latinoamericana, llegó a Chile para integrarse al espacio de telerrealidad. Su presencia promete agitar el encierro y convertirse en uno de los elementos más comentados del programa.
"Ya estamos aquí, llegamos a Santiago, y tengo una sorpresa enorme. Chisme, chisme, chisme. Estaremos en Megamedia, ¿qué se imaginan que voy a hacer? Tengo un proyecto", adelantó Bozzo en sus redes sociales.
"Miren, estoy acá, qué maravilla. No saben las cosas que estamos haciendo aquí en Santiago de Chile. Prepárense para El Internado", sentenció, donde apareció en un campo junto a una vaca, en lo que correspondería a parte del rodaje del spot promocional del reality.
"Besos desde Chile, los amo. Gracias a Mega, me encanta este proyecto", cerró.
Recordemos que "El Internado" será animado por Tonka Tomicic y tendrá a 18 personas del mundo del espectáculo conviviendo y compitiendo en exigentes pruebas de cocina.
PURANOTICIA