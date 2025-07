Latife Soto sorprende con predicción sobre Kaminski en el caso del "Rey de Meiggs": "Es la punta del iceberg lo que se sabe"

La tarotista y numeróloga chilena, Latife Soto, en una conversación con José Antonio Neme, abordaron sobre el complejo momento que está viviendo Francisco Kaminski, quien hace pocos días entregó su testimonio ante Fiscalía en el marco de la investigación por el asesinato del comerciante José Felipe Reyes Ossa, conocido como el “Rey de Meiggs”.

Cabe mencionar que se conoció que el animador de televisión fue uno de los últimos en conversar con la víctima, por lo que tuvo que declarar como sujeto de interés en la investigación.

Bajo esta línea, el periodista del Mega, le pidió a la tarotista que consultara a las cartas sobre qué va a pasar con Kaminski y si es que van a seguir apareciendo antecedentes que compliquen aún más su situación actual.

"Mira, es la punta del iceberg lo que se sabe. Se van a saber otras cosas más y se va a saber sobre otras personas que también se relacionaban con el 'Rey de Meiggs'”, lanzó la tarotista mientras revisaba las cartas.

"Se van a saber más cositas. Las policías están calladitas porque no pueden hablar altiro, no pueden decir las cosas de inmediato", agregó Latife.

"Tú podís ir y te interrogan, y tú creís que la hiciste de oro, pero no, porque la investigación a ellos los ayudan a encontrar cositas. Hay escuchas telefónicas", afirmó.

"No es que Kaminski está metido en cosas, no estoy diciendo eso, pero a lo mejor hay cosas que él no ha hablado porque tampoco puede hablar", sentenció Soto.

Finalmente, Latife Soto enfatizó que hay otras personas involucradas en el caso que aún no se dan a conocer sus nombres

"Está en un proceso de investigación, pero la policía está haciendo sus cosas y se van a saber. Por eso lo digo: hay otras personas", cerró.

