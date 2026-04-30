Latife Soto lanza inquietante advertencia global: habla de “inmolación” en Irán, posible apagón mundial y un Chile en alerta

El ambiente está que arde y no precisamente por buenas noticias. Mientras el mundo intenta mantener la calma, las energías que, según algunos, están “bajando” al plano terrenal le dan un giro inquietante a todo.

Así lo dejó caer sin filtro la controvertida canalizadora Latife Soto en una conversación reciente con José Antonio Neme, donde pintó un escenario que más de uno preferiría no escuchar. Y es que, si hay que creerle, mayo no viene suave: viene como un verdadero terremoto geopolítico.

Latife no anduvo con rodeos y puso el foco en Irán, anticipando que el país entrará en modo defensa total por su petróleo, en lo que describió como una especie de "inmolación" estratégica. ¿El resultado? Un efecto dominó que podría sacudir la economía mundial completa.

Aunque muchos temen una guerra mundial, la astróloga bajó un poco la intensidad, pero solo un poco. Según ella, no veremos una tercera guerra global al estilo clásico, aunque sí advirtió ataques dirigidos a recursos clave.

Y aquí viene lo más escalofriante: la posibilidad de un apagón planetario. Sí, un colapso energético global que dejaría al mundo literalmente a oscuras, producto directo de los conflictos en Medio Oriente.

Y como si el panorama internacional no fuera suficiente, también hubo espacio para hablar de figuras poderosas. Esta vez, el blanco fue el Rey Carlos III. Según Latife, mayo no será precisamente su mejor mes: aseguró que su energía está debilitada y que podría "enfermarse feo". Una frase que, en medio del ya tenso clima en Buckingham, solo suma más incertidumbre sobre el futuro de la monarquía.

LAS PREDICCIONES PARA CHILE

En cuanto a Chile, el mensaje viene con doble cara. Por un lado, una luz de esperanza: Latife visualiza un "pacto muy cototo" con Argentina, un acuerdo clave para asegurar petróleo y evitar que el país sufra la crisis energética que golpearía a otros.

El verdadero llamado de alerta apunta al mar. Según sus visiones, la costa chilena se pondrá peligrosa, con una energía desbordada y violenta. La recomendación fue directa y sin adornos: mejor mantenerse lejos del Pacífico, porque las aguas estarán "cuáticas".

PURANOTICIA