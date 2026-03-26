Latife Soto lanza alarmante predicción: advierte alza, caos y hasta posible caída de Internet

La siempre polémica Latife Soto volvió a encender las alarmas tras el anuncio del alza en los combustibles. Fiel a su estilo, no dudó en sacar pecho y asegurar que todo esto ya lo tenía visto en las cartas y que lo peor, según ella, recién estaría comenzando.

“Habíamos hablado de las cosas que le iban a pasar a Kast producto de lo que pasa en el Oriente”, lanzó, recordando sus supuestas predicciones. Pero no se quedó ahí. En plena transmisión de La Hora de Jugar de Mega, la tarotista volvió a desplegar su baraja y dejó un mensaje que mezcló advertencia con presión directa al Gobierno.

“Este gobierno está viviendo un examen. Aquí se juega un rojo o se salva con un 4. Las cartas están indicando que deben pensar en la gente”, afirmó, instalando un tono casi dramático sobre el escenario económico.

Según su lectura, lo que viene no será fácil, pero tampoco definitivo. “Se va a llegar a un acuerdo final, pero no inmediato. Ahora vamos a llorar, va a existir una subida, pero va a llegar un acuerdo, van a tratar de buscar ingresos para tener un colchón”, aseguró la médium.

Y aunque el discurso parecía ir hacia la calma, rápidamente volvió a agitar las aguas con nuevas advertencias. “El alza se viene, pero después van a buscar inversionistas para comenzar a gobernar de otra manera”, señaló Latife, insinuando cambios importantes en el rumbo económico.

Pero el verdadero golpe vino después, cuando trasladó la preocupación a redes sociales con una alerta que derechamente encendió las teorías y el miedo, donde advirtió sobre un posible colapso global de internet ligado a tensiones internacionales.

“Lo avisé: podemos tener caos con Internet. Ojo, de acá a Semana Santa. Lo dije en Mega”, escribió, dejando la grande entre sus seguidores.

Entre predicciones, advertencias y mensajes apocalípticos, Latife divide aguas entre quienes le creen todo y quienes no le compran nada.

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