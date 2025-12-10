Las polémicas palabras de Faloon Larraguibel y Jean Paul Pineda tras firmar el divorcio: “Celebro mi libertad”

El martes 9 de diciembre terminó uno de los capítulos más tensos y mediáticos entre Faloon Larraguibel y Jean Paul Pineda. La disputa judicial por su divorcio llegó a su cierre y, según confirmó la defensa de la participante de Fiebre de Baile, el fallo fue a su favor.

La abogada Lya Rojas no dudó en celebrar el resultado y lanzar declaraciones que dejaron claro lo complejo del caso: "Ganamos el juicio. Ha sido una gran experiencia representar a Faloon. Fue un caso complejo, marcado por antecedentes de violencia intrafamiliar que, jurídicamente, cambian completamente la ruta del juicio", sostuvo, apuntando directamente al trasfondo más delicado de la separación.

Bajo esta misma línea Faloon escribió en sus redes sociales: "Hoy celebro mi libertad con el alma liviana. Gracias a mi mamá y a mi Rudith por sostenerme, por empujarme y por recordarme quién soy: Brindo por este nuevo comienzo... y por las mujeres que no me soltaron ni un segundo".

LAS BREVES PALABRAS DE PINEDA

El equipo de Hay Que Decirlo de Canal 13 interceptó a Jean Paul Pineda apenas terminó la audiencia, y el futbolista sorprendió con un gran ánimo.

"La sonrisa lo dice todo", lanzó sin titubear.

Cuando los periodistas le consultaron si tenía algo que decirle a la madre de sus hijos, el delantero fue tajante: "No me interesa".

Pineda aprovechó el momento para recalcar que, a pesar del quiebre definitivo con Faloon, su prioridad es otra: recuperar a sus hijos.

"Estamos en eso. Estamos listos ya. Eso es lo que viene ahora. Los niños, que son lo más importante", aseguró.

