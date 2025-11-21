Las palabras de Emilia Dides luego de que Inna Moll quedara fuera del top 5 de Miss Universo: "Injusticia"

Este jueves Miss Universo 2025 desató una tormenta de comentarios luego de coronar a la mexicana Fátima Bosch Fernández, mientras la chilena Inna Moll—una de las favoritas del público—se quedó inesperadamente fuera del top 5.

Aunque Moll alcanzó el top 12, su abrupta eliminación encendió las redes y también a Emilia Dides, quien no dudó en lanzar una opinión sobre el desempeño de su sucesora.

En plena transmisión, la ex Miss Chile se mandó estas palabras, cargadas de emoción y evidente frustración: "No me estás viendo ahora, estamos aquí, todos apoyándote y lograste que todo un país se moviera contigo".

Y por si quedaban dudas de su postura, remató con otra frase: "Con tu vibra, con tu energía, con tu belleza, sobre todo interior (...) Gracias por lo que hiciste, de verdad... injusticia, pero estamos contigo".

Lo cierto es que Moll llegó pisando fuerte, generando expectativas altísimas gracias a su desplante, su carisma y el boom mediático que arrastra en redes. Sin embargo, el temido desfile en traje de baño terminó siendo su punto de quiebre, dejándola fuera del top 5 que integraron Tailandia, Filipinas, Venezuela, Costa de Marfil y México, país que finalmente se llevó la corona.

