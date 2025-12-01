Las palabras de Don Francisco tras el cierre de la Teletón 2025: "Cuando nos unimos, somos capaces de transformar vidas"

Luego de 27 horas de transmisión, tensión al límite y una montaña rusa de emociones, la Teletón 2025 finalmente logró pasar la meta, acumulando más de 44 mil millones de pesos y apagando —al menos por esta vez— los temores de un fracaso histórico.

En plena euforia del cierre, Mario Kreutzberger apareció visiblemente exhausto, pero decidido de agradecer a todos.

Con sinceridad, calificó la jornada como "larga, dura, difícil". Y, fiel a su estilo, se despachó un mensaje país: "Tenemos que agradecerle a todo Chile, a los empresarios, a nuestros auspiciadores, a todos los que nos colaboraron", remarcando que, en tiempos turbulentos, la unidad no es una opción, sino una obligación.

El icónico animador también reconoció sin filtros estar "cansado porque para mí es un esfuerzo". Pero incluso con el cansancio encima, dejó ver un alivio genuino al confesar que está "contento, pero los resultados se dan tan tarde que uno se pone nervioso".

En ese mismo tono reflexivo —aunque con un claro subtexto de despedida generacional— Kreutzberger aprovechó el escenario para hablar de su legado. Aseguró que la Teletón ya no gira en torno a una sola figura, que existe un equipo listo para tomar la posta y que la cruzada solidaria está preparada para sobrevivir a cualquier relevo.

Con la meta superada, la noche cerró entre abrazos, lágrimas y gritos de celebración, pero también con un recordatorio: la solidaridad debe sostenerse más allá del show.

Como sintetizó el propio Don Francisco, este año quedó demostrado "que cuando nos unimos, somos capaces de transformar vidas".

