Las mejores fotos de la periodista María Paz Arancibia de Chilevisión que sube contenido a plataforma para adultos

34 años de edad tiene la estupenda y talentosa María Paz Arancibia, reconocida periodista del Canal Chilevisión quien decidió aventurarse en el mercado de contenido para adultos.

"Nunca he tenido rollos con mi cuerpo. No conozco el pudor. Soy exhibicionista", dijo la periodista en una entrevista con el medio Las Últimas Noticias en donde contó sobre los detalles de su incursión en este nuevo mercado donde también debutó la ex alcaldesa Katy Barriga.

"Me ha ido súper bien. En las primeras 24 horas pude juntar algo así como 800 mil pesos", comentó la profesional de las comunicaciones.

María Paz Arancibia y las mejores fotos en sus redes sociales en el siguiente resumen:

