Las emotivas palabras de las hermanas de Felipe Camiroaga en su cumpleaños 59: “El amor verdadero vive más allá de la muerte”

Con sentidas palabras y recuerdos cargados de cariño, Paola Bontempi y Soledad Camiroaga rindieron homenaje a su hermano Felipe Camiroaga en el día en que habría celebrado su 59° cumpleaños.

A través de emotivas publicaciones en redes sociales, ambas expresaron cuánto lo extrañan y cómo su presencia sigue viva en sus corazones. Este 8 de octubre, la fecha que habría marcado un nuevo año en la vida del querido “Halcón de Chicureo”, volvió a despertar la nostalgia de su familia y de miles de chilenos que aún lo recuerdan con afecto.

“Enero de 2011, mis hermanos acompañándome, esperando a que naciera la primera sobrina de la familia. Merendando churros con chocolate, que tanto le gustaban a Feli”, escribió Bontempi en su cuenta de Instagram junto a un registro con el animador en un café.

“Hoy celebramos el día de tu cumpleaños, como hacemos cada año, aunque ya no estés. Una buena ración de churros con chocolate para ti, querido hermano. Tendrías 59 años. Te adoro”, agregó Paola.

Por su parte, Soledad Camiroaga también se sumó a las muestras de cariño en esta fecha tan significativa. A través de sus redes sociales, compartió dos fotografías en las que se ve al recordado animador de TVN disfrutando de la tranquilidad de la naturaleza, una de las facetas que más lo identificaban.

“Hoy celebramos el cumpleaños de Feli, en uno de sus mejores momentos, rodeado de la naturaleza que tanto amó”, señaló la fotógrafa.

“Amar es dejar el ego y renacer en una unión más profunda con la vida. Felipe nos enseñó que el amor verdadero vive más allá de la muerte”, complementó.

