Las duras críticas a "Emilia Pérez", la premiada película que cuenta la historia de una narco trans mexicana

La directora de casting de la película, Carla Hool, explicó que le advirtió al director Jacques Audiard sobre el acento de Gomez y Saldaña, y este incluyó en el guion que los dos personajes que interpretan no son mexicanos.

"Si veo una película japonesa, quizás me parezca una buena actuación, pero no puedo entender la intención de las palabras, si la entonación es correcta o no, o los matices, porque no hablo ese idioma", añade.

EL CASTING

Otra de las grandes críticas a la película en México se ha centrado en el casting.

De los personajes principales, solo uno, el de Epifania Flores, es interpretado por una actriz mexicana, Adriana Paz.

En entrevistas, la directora de casting indicó que las primeras audiciones las hicieron en México y después las abrieron a otros países de América Latina, España y Estados Unidos.

Según dijo, al final Gascón, Saldaña y Gomez fueron las más adecuadas para los papeles protagónicos.

"Audiard miraba a todas por igual. Él no estaba diciendo que quería una actriz de nombre. Él sólo quería la mejor actriz para el papel. Y terminaron siendo Selena y Zoe", aseguró Hool.

PURANOTICIA / BBC