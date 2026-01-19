Las disculpas de Cecilia Gutiérrez tras críticas por Primer Plano durante la emergencia nacional

La periodista Cecilia Gutiérrez salió al paso de las críticas tras la emisión de Primer Plano este domingo pasado, en medio de la grave emergencia provocada por los incendios forestales que afectan a las regiones de Ñuble y Biobío.

A través de sus historias de Instagram, la comunicadora explicó que, pese al complejo contexto que vive el país, el programa de farándula de Chilevisión se mantuvo en pantalla tal como estaba programado. En ese espacio, Gutiérrez realizó un sentido mea culpa y fue enfática en señalar que la decisión no pasó por ella.

“Ya estamos listos para un nuevo Primer Plano. Para ser honesta, yo no tomo las decisiones, porque obviamente hay mucha gente que le puede incomodar que estemos hablando de farándula cuando hay una situación tan compleja”, expresó.

La periodista reconoció que compartía esa incomodidad. “Yo soy una de aquellas, pero también creo que la televisión es una industria que hay que cuidarla. Y uno es una trabajadora, que tiene que acatar”, agregó.

Gutiérrez también señaló que el objetivo del programa, pese a las críticas, era entregar un momento de distracción a quienes han seguido durante horas las noticias sobre la tragedia. “Vamos a tratar de hacerlo lo mejor posible, por último, para llevar un momento de distracción para las personas que han estado todo el día angustiadas”, sostuvo.

PURANOTICIA