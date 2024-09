Las desconocidas historias de Valentín Trujillo tras el golpe de Estado de 1973: “Estuve 17 días escondido”

El pianista Valentín Trujillo, Premio Nacional de Música 2024, relató en un libro autobiográfico llamado ''Valentín Trujillo: Una vida en la música'', que se ocultó varios días después del golpe militar temiendo por su vida. Después se dedicó a "vagabundear" por Santiago hasta que alguien lo rescató.

Se trata del libro Una vida en la música, editado en 2013 y escrito por Darío Oses, en el que el artista repasa en primera persona su vida y su carrera en una serie de entrevistas realizadas en un período de dos años y medio.

Según el relato recogido por la Tercera, Trujillo ya era una figura célebre de los medios de comunicación en septiembre de 1973, cuando ocurre el derrocamiento de Salvador Allende.

Había grabado como parte de álbumes tanto de Cecilia como Los Huasos Quincheros –demostrando desde siempre su transversalidad, una de sus etiquetas artísticas-, había trabajado en la campaña de Salvador Allende y exhibía figuración televisiva en el programa Pin Pon, junto al actor Jorge Guerra en TVN.

“El 11 de septiembre de 1973 me sentí absolutamente abrumado, aunque convencido de que lo que estaba pasando no podía durar más de 24 horas”, dice en el libro.

“Creí que como el ‘tanquetazo’, que había ocurrido pocos meses antes, el golpe iba a ser controlado y todo volvería pronto a la normalidad. Incluso le di crédito a rumores como ese según el cual el general Prats venía desde el sur, a la cabeza de un ejército para ponerle fin al golpe y restaurar la democracia”, recuerda.

“Cuando me llegó la noticia de la muerte de Víctor Jara me di cuenta de que la mano venía muy fuerte y acudí a algunos amigos que me escondieron por varios días”.

“Estuve escondido 17 días”, confiesa, hasta que el músico Arturo Giolito, “que tenía una posición política muy distinta a la mía”, fue a decirle por encargo de Benjamín Mackenna, secretario de Cultura de la Junta Militar y líder de Los Huasos Quincheros, que no tenían nada contra él y que “podía salir y circular libremente y sin temor”.

“A todo esto yo había dejado de ir al canal, convencido de que estaba despedido. Empecé a recorrer las calles Moneda, San Antonio, Mac Iver, para que todo el mundo me viera y demostrar que no estaba enfermo”, recuerda.

“Como a los tres meses de ese vagabundeo, me tocaron la bocina. Era Mario Luis Kreutzberger. Me preguntó cómo estaba”, agrega.

Trujillo ha dicho en reiteradas ocasiones que ese encuentro cambió su vida. Kreutzberger le ofreció reintegrarse a Canal 13 bajo una frase clave: “Yo he hablado y todo el mundo está de acuerdo en que no hay nada contra ti”, relata.

Al otro día llegó a la estación y, tras hablar con el director artístico Willy Bascuñán, pasó a formar parte de Sábados Gigantes, espacio que en el decenio posterior viviría su era de mayor gloria.

