Lady Gaga detiene su concierto en Tokio y arremete contra ICE y Trump: "Espero que nuestros líderes estén escuchando"

La superestrella Lady Gaga no se contuvo durante su presentación en Tokio y lanzó una dura crítica política que está dando que hablar.

En pleno concierto, la cantante pausó su show para posicionarse en contra del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) y envió un mensaje directo a las políticas migratorias del presidente Donald Trump.

Desde el escenario, Gaga no se mordió la lengua y se refirió a la situación que viven miles de familias: “En un par de días, regresaré a casa y me duele el corazón pensar en las personas, los niños, las familias de todo Estados Unidos que están siendo atacadas sin piedad por el ICE. Pienso en todo su dolor y en cómo sus vidas están siendo destruidas ante nuestros ojos", dijo la artista al público.

La cantante también expresó su preocupación por lo ocurrido en Minesota, refiriéndose a ciudadanos que viven con miedo y buscando respuestas: “Y en todos los que están en casa viviendo con tanto miedo y buscando respuestas sobre qué debemos hacer. Cuando comunidades enteras pierden su sentido de seguridad y pertenencia, algo se rompe en todos nosotros".

Gaga no se quedó ahí y lanzó un llamado directo a los líderes políticos: “Necesitamos volver a un lugar de seguridad, paz y responsabilidad. La gente buena no debería tener que luchar tanto y arriesgar sus vidas por el bienestar y el respeto. Espero que nuestros líderes estén escuchando. Espero que nos estén escuchando mientras les pedimos que cambien su curso de acción rápidamente y tengan piedad de todos en nuestro país", sentenció sin filtros.

La intervención de Gaga llega en un momento de alta tensión en Estados Unidos por las políticas migratorias y ha generado reacciones tanto de apoyo como de rechazo en redes y medios.

PURANOTICIA