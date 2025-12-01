Lady Gaga chilena causa revuelo en la final de “Mi Nombre Es” y se lleva el premio en una noche llena de emociones

La segunda temporada de "Mi Nombre Es" llegó a su fin este domingo. Y aunque la competencia vocal estuvo feroz, fue la imitadora de Lady Gaga, Francisca Silva, quien terminó robándose el show y llevándose la corona del programa estrella de TVN.

La última noche se vivió completamente en vivo y con una vibra casi de batalla campal musical. Los cinco finalistas —Lía González como Dolores O'Riordan (The Cranberries), Joaquín Serrano como José José, Fran Silva como Lady Gaga, Vicente Lillo como Vicente Fernández y Diego Hormazábal como Cher— dieron todo lo que tenían (y lo que no) sobre el escenario. Pero tras el glamour, el sudor y las notas peligrosamente altas, fue Silva quien se quedó con el título de mejor imitadora del país y con los 10 millones de pesos.

Al borde de las lágrimas y de la euforia, la ganadora dejó claro que no llegaba sola al podio: "No es solo mi trabajo, sino un trabajo en equipo", afirmó emocionada.

"Si alguien les dice que no, sigan no más, porque con convicción todo se puede lograr", agregó.

El jurado, que no estuvo exento de polémicas opiniones durante la noche, decidió que el segundo lugar fuera para Joaquín Serrano como José José, premiado con 5 millones.

Lía González, con su emotiva versión de Dolores O'Riordan, quedó tercera y se llevó 3 millones; Vicente Lillo, que encarnó a Vicente Fernández, ocupó el cuarto puesto con 1 millón; mientras que Diego Hormazábal, convertido en Cher, cerró la lista en el quinto lugar.

Pero la verdadera sorpresa no estuvo solo en el escenario, sino en el registro digital: el capítulo final reventó los marcadores online con más de 500 mil personas por minuto, y un rating promedio de 398.688 por minuto, superando a Mega por un margen que dejó a varios boquiabiertos.

Con números así, "Mi Nombre Es 2" se despidió después de una temporada que reunió a 35 imitadores y acumuló más de 27 mil votos por capítulo.

PURANOTICIA