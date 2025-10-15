Ladrando fuerte en Hollywood: Indy, el perro de “Good Boy”, pide a la Academia ser considerado para un Oscar

En una jugada tan inusual como ingeniosa dentro de la temporada de premios, IFC Films lanzó una carta abierta dirigida a la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas, firmada nada menos que por Indy, el perro protagonista del filme de terror “Good Boy”.

En el texto, el can “solicita” que los intérpretes animales sean considerados dentro de las categorías actorales de los Premios Oscar.

"A pesar de mi papel aclamado en 'Good Boy', me han declarado no elegible para la categoría de Mejor Actor. Al parecer, no soy un buen chico lo suficientemente bueno para ustedes", expresó en el mensaje.

La misiva, revelada en exclusiva por Variety, mezcla humor con una crítica directa al sistema de reconocimiento en Hollywood. Bajo la dirección de Ben Leonberg, Good Boy se ha convertido en una de las sorpresas más rentables del año para IFC, con una taquilla que supera los 2,2 millones de dólares y elogios por la expresividad de su protagonista de cuatro patas.

De acuerdo con el medio, la cinta logró el segundo mejor estreno en la historia del estudio, impulsada por una campaña viral que rebasó los 100 millones de reproducciones en redes sociales. En su carta, Indy recuerda a icónicos colegas del reino animal —como Jed (Colmillo Blanco), Keiko (Liberen a Willy) y Babe— subrayando el legado de estos intérpretes que, pese a su impacto en la pantalla, nunca han sido reconocidos con una estatuilla dorada.

En una conversación con BBC News, el director del film aseguró que la iniciativa "tiene mucho humor, pero también busca visibilizar el trabajo técnico y emocional detrás de entrenar y filmar con un animal real".

Finalmente, Leonberg cuestionó: "¿Cuántas grandes actuaciones deben pasar desapercibidas antes de que la Academia nos lance un hueso?".

