“La vida es más fácil de lo que parece”: Sergio Rojas abre la puerta a una reconciliación con Daniel Fuenzalida

Sergio Rojas compartió una reflexión que conecta directamente con su actual vínculo con Daniel Fuenzalida. El periodista recordó experiencias marcadas por el distanciamiento y el enojo, señalando que, cuando existe cariño, recomponer relaciones “es mucho más fácil de lo que uno cree”.

En ese contexto, reveló una conversación que sostuvo con Fuenzalida la semana pasada, luego de que el animador les enviara un mensaje desde Olmué. Rojas contó que decidió escribirle para no quedarse con lo que sentía, recordando el reencuentro que tuvieron en el velorio de Andrés. “Sentí que era como si hubiéramos hablado el día anterior”, relató, proponiéndole juntarse a conversar.

La respuesta de Fuenzalida fue significativa: “Sergio, la vida a veces es mucho más fácil de lo que uno cree”. Para Rojas, esa frase refleja el momento vital del animador, a quien describió como alguien que ha cambiado con los años. Incluso, comentó que hablaron sobre su salud, luego de que Fuenzalida le confesara haber sufrido recientes episodios de presión en el pecho y taquicardia producto del estrés.

El conductor de Qué te lo digo también abordó la soledad que rodea al animador. Aseguró que, durante la tormenta mediática que enfrentó a mediados de año, se mantuvo en contacto con uno de sus amigos más cercanos. “Es muy solo, tremendamente solo. No tiene muchos amigos y también los aleja”, afirmó.

Pese a este acercamiento, Rojas fue enfático en señalar que su rol profesional sigue intacto. Aseguró que, de existir algún escándalo relacionado con Fuenzalida, lo cubrirá como lo haría con cualquier otra persona, incluso si se trata de un amigo.

