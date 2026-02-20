¡La vetaron! Michelle Carvalho dispara contra Mega y queda fuera de la Gala de Viña 2026

Terremoto farandulero a horas de la Gala de Viña 2026. Michelle Carvalho confirmó que no pisará la alfombra roja del evento que se realizará en el Sporting Club y apuntó directamente a Mega como responsables del portazo, asegurando que el canal aún no le perdona la polémica del año pasado.

"Lo que tengo entendido yo, es que Mega todavía no supera lo que pasó el año pasado, siguen muy enojados, así que me vetaron, me vetaron del área comercial y ese es el motivo por el cual no voy a desfilar", lanzó sin filtro en redes sociales.

El escándalo se remonta a la Gala 2025, cuando la modelo apareció con un vestido que incluía la marca Coca-Cola, rival directa del auspiciador oficial de ese momento. Aunque este año la marca sí figura como patrocinador del programa, Carvalho quedó fuera del desfile.

En su reemplazo estará la influencer Bea Bravo, quien celebró en Instagram: "Tenía guardado este secreto, pero ya nos estamos preparando para mañana.... Qué emoción!!! obvio siempre acompañada por mi @cocacola_cl 🥤 muchas gracias a @mega.tv por la invitación. Nos vemos en la gala?".

Lejos de la polémica pública, Carvalho le respondió con elegancia: "Todo el éxito y buenos deseos las estaré apoyando, a darlo todo y disfrutar cada momento".

Y aunque no brillará en la alfombra roja, advirtió que no piensa desaparecer del mapa festivalero: "Me van a ver igual". ¿Indirecta, advertencia o promesa? En Viña, el show siempre continúa.

PURANOTICIA